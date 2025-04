Sony aumenta i prezzi di PS5 (sì, anche in Italia)

Il mercato delle console di gioco attraversa una fase di turbolenza economica senza precedenti. Sony ha recentemente annunciato un aumento dei prezzi per la PlayStation 5 in diversi paesi europei e dell'Oceania, seguendo a breve distanza l'incremento tariffario del servizio PlayStation Plus in ben 20 paesi. Questa doppia manovra al rialzo rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alle strategie tradizionali del settore, dove tipicamente i prezzi delle console tendono a diminuire con il passare degli anni, non ad aumentare. La giustificazione ufficiale fornita da Sony fa riferimento a "un ambiente economico difficile, caratterizzato da alta inflazione e tassi di cambio fluttuanti", ma le preoccupazioni per il futuro del gaming non possono che intensificarsi.

L'aumento dei prezzi della PS5 riguarderà specificamente Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda a partire dal 14 aprile. In Europa, solo la PS5 Digital Edition subirà modifiche, passando a €499,99, mentre il modello standard con lettore Ultra HD Blu-ray manterrà il prezzo attuale. Nel Regno Unito, similmente, solo la versione digitale aumenterà, raggiungendo £429,99. Situazione diversa in Australia e Nuova Zelanda, dove entrambi i modelli subiranno un rincaro: in Australia la standard costerà AUD $829,95 e la Digital Edition AUD $749,95, mentre in Nuova Zelanda i prezzi saliranno rispettivamente a NZD $949,95 e NZD $859,95.

Un piccolo sollievo in mezzo agli aumenti

Non tutte le notizie sono negative per i consumatori. Sony ha contestualmente annunciato una riduzione del prezzo del lettore disco opzionale per PS5, che potrà essere acquistato separatamente a un costo inferiore. In Europa il prezzo scenderà a €79,99, nel Regno Unito a £69,99, in Australia a AUD $124,95 e in Nuova Zelanda a NZD $139,95. Questa riduzione rappresenta una piccola concessione in un contesto di aumenti generalizzati. Inoltre, Sony ha confermato che il prezzo della futura PS5 Pro non subirà variazioni rispetto a quanto già stabilito.

La mancanza di informazioni riguardo potenziali aumenti in Nord America e in altre parti dell'Asia lascia i consumatori di queste regioni in uno stato di incertezza. Sony ha solo accennato che "mercati selezionati in EMEA" (Europa, Medio Oriente e Africa) non specificamente menzionati potrebbero anch'essi essere soggetti ad aumenti di prezzo, consigliando ai clienti di verificare direttamente con i rivenditori.

L'aumento dei prezzi delle console durante il loro ciclo di vita rappresenta un fenomeno preoccupante e controintuitivo rispetto alle strategie di mercato tradizionali. Storicamente, quando una console è sul mercato da alcuni anni, il suo prezzo tende a diminuire per attrarre nuovi acquirenti e incrementare le vendite di giochi. Oggi assistiamo invece al fenomeno opposto: Sony aumenta sia i prezzi dell'hardware che quelli dei servizi in abbonamento, mentre anche Nintendo sta valutando un incremento del costo dei propri titoli.

Questi aumenti sollevano interrogativi sul futuro dell'industria videoludica. Se da un lato i fattori economici come tassi di cambio sfavorevoli e potenziali tariffe doganali giocano un ruolo significativo nelle decisioni di pricing, dall'altro l'effetto domino che potrebbe generarsi preoccupa gli analisti. La tendenza al rialzo potrebbe estendersi a giochi, accessori e persino ad altre piattaforme concorrenti, rendendo il gaming un passatempo sempre meno accessibile per il pubblico di massa.