La PS5 Slim ha un prezzo stabile? Riducilo di altri 15€ con questo coupon

Quando si parla di PS5 Slim, sia nella versione con disco che in quella senza, eBay spesso si dimostra il miglior posto per acquistarla, grazie alla sua ampia disponibilità e ai prezzi competitivi. Recentemente, uno degli ultimi coupon di eBay offre un ulteriore sconto sul prezzo già ridotto, permettendovi di risparmiare altri 15€ al momento del pagamento. Il coupon "PSPRLUG24" è valido fino al 14 luglio.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 15€ durante il checkout

Sony PS5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony PS5 Slim è l'ideale per i fan di videogiochi alla ricerca della più recente evoluzione nel mondo delle console. Offrendo una scocca ridisegnata che mantiene il design inconfondibile del modello originale, ma più compatta e leggera, si adatta a qualsiasi ambiente domestico, liberando spazio sotto la TV o nella zona gaming. Grazie al drive ottico esterno opzionale, questa console va incontro sia a chi predilige i giochi in formato fisico sia a chi si orienta verso il digitale, offrendo inoltre la possibilità di una facile sostituzione in caso di necessità.

Con le sue porte USB Type-C frontali aggiornate, la console promette una maggiore praticità nell'uso quotidiano, riuscendo a soddisfare anche i giocatori più esigenti che richiedono veloci trasferimenti dati. Con l'aumento della memoria interna fino a 1TB, la Sony PS5 Slim si rivolge a chi non vuole preoccuparsi dello spazio di archiviazione, offrendo ampio spazio per giochi, applicazioni e aggiornamenti.

Raccomandata per chi cerca un’esperienza di gioco all'avanguardia con tecnologia HDR, questa console offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, garantendo ore di intrattenimento. Consigliamo vivamente l’acquisto di questa console a chi desidera una piattaforma di gioco semplice e immediata, in alternativa a un PC da gaming.

Vedi offerta su eBay