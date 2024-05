PlayStation punta tanta sui live service, ecco la divisione degli studi

Sony ha recentemente focalizzato la strategia dei suoi PlayStation Studios sui live service, spartendo i suoi studi in varie categorie basate sul tipo di sviluppo. Attualmente, sette studi si concentrano su titoli single player con un forte enfoque narrativo. Questi includono Asobi, Insomniac Games, Santa Monica Studio, Sucker Punch, Naughty Dog, Firesprite e Housemarque. Al contempo, nove studi stanno lavorando a live service in forma pura o a progetti ibridi che combinano elementi di più modelli economici.

I live service puri sono gestiti da studi come Bungie, San Diego Studio, Firewalk, Haven e Neon Koi. Studi come Guerrilla Games, Polyphony, Media Molecule e Bend Studio, invece, operano su un modello ibrido. Tre studi, Bluepoint, Nixxes e Valyrie, operano come studi partner, con gli ultimi due che si occupano prevalentemente di conversioni per PC.

Proprietà intellettuali di primaria importanza per Sony come The Last of Us, Horizon, Marvel's Spider-Man, God of War, Destiny, Ghost of Tsushima e Gran Turismo, si affiancano a nuove serie emergenti come MLB The Show, Helldivers II, Uncharted, Until Dawn, Astro Bot, FairGame$, Concord e Marathon. Queste rappresentano il futuro strategico di sviluppo della compagnia.

Riguardo ai giochi in sviluppo, Sony ha annunciato che sono in corso lavorazioni per titoli come Marvel's Wolverine e Death Stranding 2, che sono single player, e Ghost of Tsushima per PC. Inoltre, sono in arrivo cinque live service per PS5 e PC: Destiny 2: La forma ultima, Concord, MLB The Show (solo console), Fairgame$ e Marathon.

Attualmente, sette studi si concentrano su titoli single player

La direzione presa da Sony privilegia l’impiego e lo sviluppo delle sue proprietà intellettuali più famose e l'introduzione di nuove iniziative ambiziose. Mantenendo una strategia diversificata, Sony punta non solo sui live service, ma anche su progetti più sperimentali a budget ridotto con grandi potenzialità. Questo mostra un equilibrio nella visione aziendale tra conservare il patrimonio esistente e esplorare nuove avventure creative.