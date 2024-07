Sony sfida il mercato: Concord non avrà battle pass

Il nuovo sparatutto Concord di PlayStation si prepara al lancio con una strategia di monetizzazione insolita per il genere. Gli sviluppatori di Firewalk hanno, infatti, annunciato che il gioco non avrà un battle pass, né al lancio né in futuro.

La notizia è stata comunicata tramite i canali social ufficiali di Concord, in risposta alle domande dei giocatori sul modello di business post-lancio. Firewalk ha chiarito che l'obiettivo è rendere gratificante il semplice gameplay, senza meccaniche di monetizzazione aggiuntive oltre al prezzo base di 40 euro.

Mark DeRidder, direttore delle animazioni di gioco, ha sottolineato su X: "Niente battle pass, gente. Voi possedete Concord, non il contrario". Insomma, un approccio che punta sull'divertimento intrinseco del gioco piuttosto che su strategie per estrarre denaro dai giocatori.

Concord non ha un Battle Pass

Gli sviluppatori hanno comunque in programma aggiornamenti e stagioni post-lancio regolari, che però saranno gratuiti. Il gioco offrirà sfide chiamate "jobs" e un sistema di progressione dei personaggi per mantenere alta la rigiocabilità.

Un approccio controcorrente

La scelta di Firewalk va controcorrente rispetto alle pratiche comuni nel settore degli sparatutto online, dove i battle pass sono ormai la norma. Resta da vedere se questo modello sarà sostenibile nel lungo periodo, ma per ora rappresenta una ventata d'aria fresca per i giocatori.

Concord, però, non rinuncia del tutto alle microtransazioni: sono previsti pacchetti pre-acquisto con skin e accesso anticipato. Inoltre, al lancio saranno disponibili i primi tre filmati cinematici per approfondire l'universo di gioco, seguiti da aggiornamenti settimanali.

Nonostante l'approccio innovativo, Concord dovrà affrontare la sfida di emergere in un mercato saturo. La recente beta su Steam ha registrato numeri inferiori alle aspettative, ma chi ha provato il gioco ne ha apprezzato le meccaniche e il feeling delle armi.

Il lancio di Concord è previsto per fine agosto su PC e PlayStation.