Sony ha annunciato durante l'ultimo State of Play che Concord, un nuovo sparatutto multigiocatore PvP in prima persona di Firewalk Studios, sarà disponibile per PlayStation 5 e PC a partire dal 23 agosto 2024. Se siete amanti dei giochi hero shooter sarete felici di sapere che i preorder sono già aperti, per cui di seguito troverete una lista con gli store in cui acquistarlo al miglior prezzo!

Concord: cos’è e di cosa parla?

Concord è un nuovo hero shooter che si basa sul gioco di squadra e sulla strategia: il gioco invita i giocatori a reclutare il proprio equipaggio di fuorilegge spaziali noti come Freegunner, per sfidare i nemici in emozionanti modalità PvP 5v5. Con un roster di mercenari intergalattici, ognuno con abilità e personalità uniche, i giocatori possono scegliere come e quando giocare per cambiare le sorti della partita.

Ogni partita in Concord è un'avventura nuova, con sei modalità PvP online ambientate in mappe esotiche e spettacolari su vari pianeti della galassia di Concord. Il gioco premia i giocatori indipendentemente dal risultato, permettendo loro di avanzare, personalizzare il proprio equipaggio e scoprire i misteri dei Confini tramite la Guida Galattica e le sfide settimanali.

Concord: quando esce?

Concord sarà disponibile a partire dal 23 agosto 2024 per PlayStation 5 e PC.

Concord: chi dovrebbe acquistarlo?

Concord è il gioco perfetto per chi ama gli hero shooter e desidera vivere un’esperienza di gioco di squadra immersiva e dinamica. Inoltre, con una narrazione continua attraverso filmati settimanali e un universo in espansione grazie agli aggiornamenti post-lancio, questo titolo è ideale per gli appassionati di giochi competitivi e di avventura spaziale.

Concord: dove preordinarlo al miglior prezzo?

Attualmente, è possibile prenotare Concord presso diversi store online. Vi consigliamo di tenere d'occhio le principali piattaforme di e-commerce per eventuali offerte e aggiornamenti sulle disponibilità.