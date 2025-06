Il 2025 si sta rivelando ricco di sorprese, con Obsidian Entertainment che ha sconvolto tutto con una strategia di lancio aggressiva e inaspettata. Lo studio americano ha infatti svelato durante l'Xbox Games Showcase una doppietta di annunci che ridefinisce completamente le aspettative per i prossimi mesi, ponendo le basi per quello che molti già definiscono "l'Anno di Obsidian". La notizia più clamorosa riguarda Grounded 2, sequel dell'avventura in miniatura che arriverà su Xbox Game Preview e Steam Early Access il 29 luglio 2025, accompagnato dalla conferma della data di uscita di The Outer Worlds 2 per il 29 ottobre.

La tempistica dell'annuncio di Grounded 2 ha colto di sorpresa l'intera industria videoludica, considerando che il primo capitolo ha concluso la fase di accesso anticipato su Xbox solo nel 2022, per poi approdare su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch l'anno scorso. Questa accelerazione nello sviluppo del sequel dimostra la fiducia che Microsoft ripone nel franchise e nell'approccio creativo di Obsidian, che ha scelto di non seguire il modello live-service a lungo termine adottato da altri studi interni come Rare con Sea of Thieves.

Il trailer di presentazione di Grounded 2 rivela un'evoluzione significativa della formula originale, con spazi di gioco ampliati pensati per ospitare gruppi di quattro giocatori, nuovi strumenti per la costruzione e sistemi d'arma inediti. L'introduzione delle cavalcature e del combattimento montato rappresenta forse l'innovazione più rilevante, suggerendo un'esperienza di gioco più dinamica e stratificata rispetto al predecessore.

Una delle decisioni più discusse riguarda la limitazione iniziale delle piattaforme per Grounded 2, che a differenza del primo capitolo non arriverà immediatamente su Nintendo e PlayStation. Questa scelta strategica sembra legata alla natura di accesso anticipato del lancio, permettendo a Obsidian di perfezionare il core gameplay attraverso il feedback della community Xbox e PC prima di espandere l'offerta ad altre piattaforme.

L'approccio iterativo adottato dallo studio riflette una filosofia di sviluppo che privilegia la qualità del prodotto finale rispetto alla distribuzione immediata su tutti i sistemi disponibili. Con Avowed già lanciato a febbraio, seguito da Grounded 2 in estate e The Outer Worlds 2 in autunno, lo studio si dimostra in un periodo d'oro per quanto riguarda la produzione.

Il successo commerciale del primo Grounded ha certamente influenzato la decisione di accelerare lo sviluppo del sequel, dimostrando che il concetto di avventura cooperativa in scala ridotta ha trovato un pubblico fedele e appassionato. L'espansione delle meccaniche di gioco e l'introduzione di elementi inediti come le cavalcature testimoniano l'ambizione di Obsidian di elevare ulteriormente la qualità dell'esperienza ludica.

Microsoft, dal canto suo, sembra puntare forte su questa concentrazione di titoli per consolidare la propria posizione nel mercato, utilizzando l'Xbox Games Showcase 2025 come vetrina per dimostrare la solidità del proprio portfolio first-party. La strategia di lancio di Obsidian rappresenta un test importante per valutare l'efficacia di questo approccio concentrato nel tempo, che punta a massimizzare l'impatto mediatico e commerciale attraverso una serie di uscite ravvicinate di alto profilo.