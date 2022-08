Uno dei videogiochi più attesi di questo settembre è sicuramente Soulstice. Si tratta di un hack ‘n’ slash, sviluppato da Reply Game Studios, team di sviluppo italiano e branchia di Reply, software house tricolore attiva da diversi decenni nel mondo dell’informatica. Pubblicato da Modus Games, il gioco arriverà il 20 settembre 2022, e in occasione della Gamescom 2022 ora è possibile provarlo in anteprima.

Non sappiamo se il gioco sia fisicamente presente sullo show floor, ma non preoccupatevi: non dovrete passare un weekend a Colonia per testare con mano le potenzialità del gioco. Soulstice è infatti provabile anche comodamente da casa, grazie a una versione demo lanciata nel corso delle ultime ore. L’annuncio è stato infatti diramato nel corso del Future Game Show, showcase di vari videogiochi doppia A e con un focus molto deciso sul lato indipendente organizzato dal network editoriale Future.

La demo, come abbiamo già detto, è disponibile gratuitamente su PC via Steam. Per poterla scaricare è necessario visitare la pagina del gioco sul client di Valve, che potete raggiungere anche a questo indirizzo. Non sappiamo se si tratti di una demo a tempo: normalmente su Steam determinate versioni di prova vengono rimosse dopo qualche giorno, ma tutto è a discrezione del team di sviluppo e ovviamente del publisher. Oltre alla demo è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere subito qui in basso.

Soulstice sarà disponibile, come abbiamo già accennato in apertura della notizia, il 20 settembre 2022. Oltre che su PC, il gioco arriverà anche su PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X, ma non su console di vecchia generazione. Oltre alla versione standard, il titolo sarà disponibile anche con una versione Deluxe, che include l’artbook e la colonna sonora digitale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.