Non ci crederete mai, ma hanno davvero annunciato un nuovo Speedball ed esce oggi!

Rebellion Developments ha lanciato in accesso anticipato su Steam Speedball, nuovo capitolo della serie sportiva ultraviolenta nata dai Bitmap Brothers negli anni '80. Il gioco, disponibile al prezzo di 17,99 euro, si propone come continuazione diretta dell'esperienza originale del 1988.

La versione in accesso anticipato offre modalità single player e multiplayer, sia online che offline. Rebellion ha già pianificato aggiornamenti che includeranno nuovi contenuti, modalità di gioco e funzionalità, come un sistema di gestione più avanzato della squadra e della progressione dei giocatori. Saranno introdotti anche matchmaking basato sulle abilità e classifiche online.

Ambientato nel 2138, lo Speedball viene descritto come uno sport organizzato dalle multinazionali per distrarre le masse oppresse. Due squadre cibernetiche potenziate si affrontano in arene dove potenza, velocità e brutalità sono gli elementi chiave per ottenere la vittoria.

Ice Cream, Ice Cream!

Le caratteristiche principali del gioco promettono "Partite frenetiche, esplosive e imprevedibili" e uno sport "senza esclusione di colpi, con un'ampia gamma di squadre e arene". Gli sviluppatori puntano a mantenere il gioco in accesso anticipato per circa 12 mesi, durante i quali verranno aggiunti nuovi oggetti cosmetici, skin e arene.

Speedball si propone di rinnovare l'esperienza del celebre "Speedball 2: Brutal Deluxe", considerato il capitolo migliore e più iconico della serie. Ci riuscirà? Beh, sicuramente la nostalgia è tanta.