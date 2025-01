Phil Spencer non lascerà indietro Xbox Series S: "i giochi sono scalabili"

Phil Spencer, il capo di Xbox, ha recentemente chiarito la posizione di Microsoft riguardo allo sviluppo dei giochi per le diverse console della famiglia Xbox. In un'intervista, Spencer ha confermato che l'azienda continuerà a richiedere la parità tra Xbox Series S (acquistabile su Amazon) e Xbox Series X per quanto riguarda i titoli in uscita.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questa decisione potrebbe sorprendere alcuni, considerando le differenze hardware tra le due console. Tuttavia, Spencer ha spiegato che questa strategia offre in realtà dei vantaggi significativi, soprattutto in un panorama di gioco sempre più variegato.

Spencer ha sottolineato come la scalabilità dei motori grafici moderni sia un fattore chiave in questa decisione. "I motori di gioco attuali permettono di scalare i titoli da PC da migliaia di dollari con ray tracing fino a dispositivi portatili alimentati a batteria", ha affermato.

Questa flessibilità permette agli sviluppatori di creare versioni ottimizzate dei giochi per diversi dispositivi, inclusa la Xbox Series S, senza compromettere l'esperienza su piattaforme più potenti come la Series X.

Spencer ha evidenziato come la Xbox Series S sia diventata un elemento prezioso nel portfolio Microsoft. La console, meno potente ma più accessibile, offre un punto d'ingresso ideale per molti giocatori e si adatta bene alle esigenze di dispositivi emergenti come Steam Deck o ROG Ally.

"Penso a questa situazione in modo quasi esattamente opposto", ha detto Spencer. "Abbiamo questa versione S dei giochi, più adatta alle specifiche di molti dispositivi che, francamente, stanno venendo introdotti proprio ora, e credo che questo ci aiuti."

Nonostante le preoccupazioni di alcuni sulla capacità della Series S di gestire i giochi di nuova generazione, Spencer si è mostrato fiducioso nelle prestazioni della console. Ha citato la sua esperienza personale con il nuovo gioco di Indiana Jones, affermando: "Sto giocando a Indiana Jones sulla S e sembra fantastico. È sicuramente in grado di far girare i giochi di attuale generazione in modo eccellente."

Questa dichiarazione mira a rassicurare i possessori di Xbox Series S sul fatto che la loro console continuerà a ricevere supporto e giochi di alta qualità, nonostante le differenze hardware con la Series X.

La decisione di Microsoft di mantenere la parità tra Series S e Series X potrebbe avere implicazioni significative sia per gli sviluppatori che per i giocatori. Da un lato, gli sviluppatori dovranno continuare a ottimizzare i loro giochi per funzionare su hardware meno potente, il che potrebbe rappresentare una sfida. Dall'altro, i giocatori potranno godere di un'esperienza di gioco coerente indipendentemente dalla console Xbox scelta.

In conclusione, la strategia di Phil Spencer e del team Xbox sembra puntare sulla versatilità e l'accessibilità, cercando di creare un ecosistema di gioco inclusivo che si adatti a una vasta gamma di dispositivi e preferenze dei giocatori.