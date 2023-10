Spider-Man 2: ecco dove acquistare gioco, pad e console a tiratura limitata

Mancano pochissimi giorni all'uscita di Marvel's Spider-Man 2, uno dei giochi senza dubbio più attesi dell'anno. Proprio per l'enorme hype che si è generato Sony ha lanciato, oltre all'opera, una PS5 e DualSense a tema in edizione limitata e, se ancora non lo avete fatto, è decisamente giunto il momento di effettuare il preordine. Già nelle prime ore dalla loro disponibilità, infatti, si era andati incontro a esaurimenti scorte, motivo per cui ora che il rilascio è prossimo potrebbero terminare definitivamente!

Dopo l'uscita del gioco, dato che parliamo di bundle in edizione limitata, potrebbero non venire più aggiunte scorte, per cui potrebbe trattarsi dell'ultima occasione utile per acquistare gli articoli a un prezzo normale. Alla fine di questo articolo troverete, dunque, i link agli store dove potrete controllare la disponibilità e acquistare questo attesissimo gioco, oltre ai relativi pad e console a tema.

Marvel’s Spider-Man 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati del primo capitolo di Marvel's Spider-Man, questo sequel è un must-have, ma anche semplicemente se siete fan dei fumetti dell'Uomo Ragno o avete apprezzato i film dedicati a questo supereroe. Inoltre, se amate l'esplorazione, l'azione dinamica e l'immersione in un mondo open-world, questo gioco è fatto su misura per voi.

Parliamo, infatti, di un titolo ricco di azione, avventura, combattimenti e acrobazie spettacolari e una coinvolgente trama, come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo anteprima. In breve, Marvel’s Spider-Man 2 è adatto a un vasto pubblico di giocatori, ma è particolarmente affascinante per gli amanti di Spider-Man, dei giochi open-world e delle avventure.

Inoltre, vale la pena sottolineare che prenotando Marvel's Spider-Man 2 otterrete fantastici bonus esclusivi, tra cui un costume aracno-cavaliere per Peter con tre varianti di colore aggiuntive, un'arma potente e 3 punti abilità per migliorare le capacità in combattimento. A differenza del gioco, che sarà disponibile dal 20 ottobre 2023, le spedizioni del pad DualSense sono già iniziate, così come quelle relative alla bellissima edizione limitata della PlayStation 5 con grafiche dedicate a Marvel’s Spider-Man 2.

Questo nuovo capitolo vi farà vivere due storie entusiasmanti e uniche, dove potrete alternare senza sforzo tra Peter Parker e Miles Morales. Con entrambi i loro incredibili poteri a vostra disposizione, affronterete qualsiasi sfida con una versatilità senza precedenti. Peter e Miles si troveranno ad affrontare le proprie battaglie personali, mentre il malvagio Venom minaccerà di mettere in ginocchio la città e mettere a rischio non solo le loro vite, ma anche quelle dei loro cari.

