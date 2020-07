Spider-Man Miles Morales: confermati 4K e 60 FPS su PS5

Da quando è stato annunciato durante l’evento The Future of Gaming, Spider-Man Miles Morales è stato in breve tempo uno dei titoli più chiacchierato e attesi tra i primi giochi presentati di PlayStation 5. La nuova avventura stand alone con protagonista l’Uomo Ragno di Miles sta ricevendo un accoglimento da vero e proprio sequel anche se a tutti gli effetti non lo è. Riguardo al gioco, di recente Insomniac ha voluto dare alcune nuove informazioni ai propri appassionati.

Attraverso il proprio account Twitter, il team di sviluppo statunitense ha tenuto a confermate che Spider-Man Miles Morales girerà in 4K e 60 FPS su PlayStation 5. Questo accadrà nel momento in cui i giocatori sceglieranno di affrontare la nuova avventura di Miles giocando selezionando la modalità performance. Un po’ come accade ora nelle produzioni su PlayStation 4 Pro, anche la console next gen Sony metterà a disposizione dei giocatori delle opzioni impostabili manualmente a scelta dei singoli.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL — Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020

Per quanto ne sappiamo fino ad oggi, Spider-Man Miles Morales continuerà la storia dopo gli eventi del primo capitolo uscito su PlayStation 4. Dopo essere stato morso da un ragno, Miles inizia ad impratichirsi con i suoi nuovi poteri volteggiando per New York. In particolare, questa nuova avventura ci farà visitare più nel dettaglio il quartiere di Harlem, luogo in cui Miles è nato e cresciuto.

Al momento non abbiamo altre informazioni sul titolo, ma stando a Sony, Spider-Man Miles Morales uscirà entro la fine del 2020, presumibilmente come titolo di lancio di PlayStation 5. Cosa ne pensate di queste ultime conferme fatte da Insomniac Games sul loro prossimo gioco? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.