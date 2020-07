Spider-Man Miles Morales non ha rivali, è il più visto su YouTube

Marvel’s Spider-Man Miles Morales si rivela il titolo che sta facendo sognare di più i giocatori che attendono con ansia l’arrivo della next gen. Da cosa lo capiamo? Sicuramente, lo dimostra il fatto che sia già in vetta alla classifica dei giochi più visti su YouTube, battendo per numero di visualizzazioni Halo Infinite e Horizon Forbidden. In un solo giorno, infatti, ha raggiunto i numeri che l’esclusiva di 343 Industries ha totalizzato in 48 ore, portando quest’ultima alla posizione numero 2, mentre la terza è occupata dal prossimo capitolo di Horizon.

Ci stiamo avvicinando sempre più alla porta d’ingresso per la nuova generazione di console e, sebbene molte informazioni siano per noi ancora ignote – tra le quali il prezzo e la data d’uscita di Xbox Series X e PS5 – le concorrenti hanno già presentato al pubblico dei prodotti interessanti. Tra questi, Spider-Man Miles Morales, il gioco annunciato durante l’evento The Future of Gaming, in brevissimotempo è già diventato il titolo più visto e chiacchierato. Ciò è rilevante, soprattutto perché ha superato addirittura Halo Infinite, l’esclusiva Microsoft che si propone come un nuovo punto di partenza per la saga e che aveva ottenuto ottime performance in termini di visualizzazioni. Eppure, i numeri di YouTube parlano chiaro. Al momento, Spider-Man Miles Morales ha avuto un’accoglienza migliore e non ha rivali sulla piattaforma.

Nonostante si tratti di un’avventura stand alone – dunque, non è un sequel ma più un’espansione del gioco principale – che ci presenta l’Uomo Ragno impersonato da un nuovo volto, il titolo sta ricevendo un grande accoglimento dal pubblico e questo dato colpisce, perché si stacca nettamente dalla seconda e dalla terza classificata. Ciò, infatti, è la conferma della forza del brand di Spider-Man, divenuto ormai una garanzia per i possessori PlayStation. Infatti, lo stesso Nadji Jeter, interprete di Miles, ha ringraziato pubblicamente Sony per la grande possibilità che gli è stata data.

Punto di forza del titolo, inoltre, è la conferma dell’avvenuto salto di qualità che vedremo con Spider-Man Miles Morales, rispetto all’episodio uscito per PS4, in quanto girerà in 4K e 60 FPS su PlayStation 5 con la modalità opzionale “Performance” attiva. In attesa del lancio ufficiale, scopriremo ulteriori dettagli interessanti, ma già da qui ci sono tutte le premesse per pensare che stiamo parlando di un gioco eccezionale, un valore aggiunto per i videogiocatori fan di Spider-Man, proprio come ai tempi fu L’eredità perduta per la saga di Uncharted.