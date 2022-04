Nel corso della giornata odierna, Nintendo ha annunciato la data di uscita di Splatoon 3. La terza iterazione del third person shooter non è poi così distante e sarà pubblicato subito dopo l’uscita di Xenoblade Chronicles 3, che arriverà invece a luglio, come comunicato dal colosso nipponico nel corso degli ultimi giorni.

La data di uscita di Splatoon 3 è fissata per il 9 settembre 2022. Questo significa che il colosso di Kyoto ha rimodulato la release dei suoi giochi, visto che inizialmente lo shooter era previsto per i primi mesi dell’estate di quest’anno ma fortunatamente il “rinvio” è di appena pochi mesi, spostandosi alla fine della stagione. Al momento in cui scriviamo, il gioco è prenotabile presso tutti i retailer ad un prezzo che va da 59,99 Euro fino ad un massimo di 60,98 Euro. Non sono state comunicate eventuali edizioni speciali o da collezione.

Oltre alla release date, Nintendo ha anche pubblicato un nuovo trailer di Splatoon 3. Il filmato questa volta non si concentra sulla campagna single player, ma sulla modalità Mische Mollusche. Il video, che trovate poco più in basso, ci mostra una breve ma corposa anteprima di gameplay della modalità di gioco, svelando anche un nuovo scenario, Eeltail Alley e una nuova arma, chiamata Stringer: si tratta di una balestra, in grado di sparare inchiostro in verticale e lateralmente. La nuova modalità sarà ovviamente disponibile fin dalla sua uscita ma per giocare sarà comunque necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Oltre alla data di uscita di Splatoon 3 e il nuovo trailer incentrato sulla modalità online, Nintendo ha anche annunciato che il DLC Octo Expansion di Splatoon 2 è stato aggiunto al Nintendo Switch Online per il tier Pack di Espansione. Il pacchetto è già disponibile per il download per tutti gli abbonati. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in arrivo dal mondo dei videogiochi.