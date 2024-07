Splatoon 3: aperti i preorder per i nuovi Amiibo

Nintendo ha svelato una nuova serie di Amiibo dedicati a Splatoon 3, basati sui gruppi idol Squid Sisters e Off the Hook. Le immagini dei nuovi personaggi, che riproducono fedelmente i design visti nel gioco, sono state condivise su Twitter dall'azienda giapponese.

Il lancio di questi Amiibo è previsto per quest'anno, in concomitanza con lo Splatfest finale di Splatoon 3. Questo evento segnerà la conclusione del supporto post-lancio per il popolare titolo Switch, uscito nel 2022.

Dettagli sui nuovi Amiibo

La nuova serie comprende ben quattro figure:

I personaggi indossano gli outfit visti rispettivamente nella modalità storia di Splatoon 3 e nel DLC Side Order. La data di uscita è fissata per il 5 settembre 2024, poco prima dello Splatfest finale.

Come per i precedenti Amiibo della serie, i giocatori potranno scattare foto commemorative in-game con i personaggi e sbloccare equipaggiamenti speciali. Nintendo, però, non ha ancora rivelato quali abilità e potenziamenti specifici saranno associati a queste nuove figure.

Con Splatoon 3 che si avvia alla conclusione del suo ciclo vitale, circolano voci su un possibile Splatoon 4 in sviluppo per il successore di Nintendo Switch. Nel frattempo, non ci resta che attendere con impazienza lo Splatfest finale e l'arrivo dei nuovi Amiibo di Squid Sisters e Off the Hook. Vi ricordiamo che potete preordinarli già ora sul My Nintendo Store!

