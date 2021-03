Splatoon 3: i Daft Punk hanno lavorato alla colonna sonora?

Splatoon è una di quelle esclusive Nintendo estremamente sottovalutate. Nonostante sia una titolo di nicchia, durante lo scorso Nintendo Direct abbiamo potuto vedere come sia in lavorazione un terzo capitolo in uscita nel 2022. Inutile dire che se siete possessori di Nintendo Switch vi invitiamo a recuperare l’incredibile secondo capitolo, in grado di creare una grossa dipendenza grazie ad un gameplay semplice da capire ma difficile da padroneggiare ed una campagna in single player che vi impressionerà non poco.

Sebbene l’uscita di Splatoon 3 sia ancora molto lontana, recentemente sono apparse online diverse informazioni a riguardo. Una su tutte il possibile coinvolgimento dei Daft Punk per quanto riguarda la colonna sonora, se ciò fosse vero sarebbe il loro ultimo lavoro assieme. Come ben saprete il popolare duo francese ha fatto sapere lo scorso febbraio il loro scioglimento attraverso un suggestivo video apparso sul loro canale YouTube ufficiale.

Recentemente è apparsa una pubblicità sull’ultimo numero di CoroCoro, una rivista popolare in Giappone. Dal tweet, che vi lasceremo proprio qui di seguito, è possibile notare la presenza del singolo Around the World dei Daft Punk appunto. Nella terza immagine è possibile invece scorgere un personaggio con indosso un casco, chiaro riferimento all’ultimo video rilasciato.

Not sure if anyone has posted this yet but this months issue of CoroCoro had a Splatoon 3 advertisement. Also I see daft punk? pic.twitter.com/WeJARPExkX — Hazard (@HazardxGM) March 22, 2021

Ovviamente non c’è nulla di ufficiale a riguardo, ma rimane plausibile che l’ultimo lavoro del gruppo musicale elettronico possa apparire proprio in Splatoon 3. Se fosse vero sarebbe una notizia a dir poco sensazionale che porterà ulteriore interesse a questo promettente capitolo. Solo il tempo ce lo dirà ma a vedere dalle immagini sembrerebbe quasi sicura la presenza di skin a riguardo e ad alcune canzoni, magari inedite, provenienti dalla corposa discografia che ha fatto innamorare milioni di persone in tutto il mondo. In attesa di una eventuali ufficialità, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.