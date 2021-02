Splatoon 3 annunciato a sorpresa durante il Nintendo Direct!

Al Nintendo Direct di stasera, la casa nipponica ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato: stiamo parlando di Splatoon 3. Un annuncio davvero con i fiocchi che ha infiammato il cuore dei fan della coloratissima saga sparatutto. Presentato alla fine del Direct, la pubblicazione è prevista per un generico 2022. Gli utenti dovranno attendere circa un anno prima di tornare a colorare i propri nemici con rulli, pennelli, blaster e un’altra infinità di armi.

Nintendo ha deciso di mostrare il titolo con un trailer a tratti misterioso, prima di dare un assaggio delle adrenaliniche meccaniche del seguito nella seconda metà. Squadra blu e squadra gialla si sfidano con armi sempre più grandi, colorando l’intera mappa in pochissimo tempo. Tra le novità rispetto a Splatoon 2, troviamo un arco e due particolari ambientazioni: una post-apocalittica e un’altra desertica. In conclusione, l’azione viene interrotta da un “Back Into the Ink” e dalla data d’uscita che, vi ricordiamo, corrisponde a un generico 2022.

La libreria di esclusive offerte da Nintendo si allarga sempre di più, offrendo agli utenti delle esperienze davvero entusiasmanti: dai grandi classici come Mario e Zelda (di cui è stato annunciata la remastered di Skyward Sword), fino a nuove IP capaci di farsi amare fin da subito come Astral Chain (di cui vi invitiamo a recuperare la nostra recensione, qualora non lo conosceste).

La storica casa nipponica, ha ottenuto un successo strabiliante tramite la sua console ibrida, che ha registrato ben 79,87 milioni console immesse sul mercato dalla sua uscita al 31 dicembre 2020. Riuscirà Switch a superare il record di 101,63 milioni registrato da Nintendo Wii? Inoltre, cosa ne pensate dell’inaspettato annuncio di Splatoon 3? Argomentate qua sotto nei commenti!