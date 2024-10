Splinter Cell Remake: il progetto sta andando bene

Il remake di Splinter Cell, annunciato da Ubisoft nel dicembre 2021, sta procedendo nonostante le voci di una sua cancellazione. Secondo fonti riportate da Insider Gaming, il gioco è in sviluppo con il nome in codice "North" presso Ubisoft Toronto, utilizzando il motore grafico Snowdrop.

Il passaggio al motore Snowdrop, già impiegato per titoli come The Division 2 e Avatar: Frontiers of Pandora, rappresenta un'importante evoluzione tecnica per la serie, che in passato si basava su Unreal Engine. Questa scelta potrebbe consentire un significativo aggiornamento grafico, pur mantenendo l'impostazione lineare tipica dei capitoli originali.

Matt West, produttore del gioco, aveva dichiarato al momento dell'annuncio: "Stiamo costruendolo da zero, aggiornandolo visivamente e modificando alcuni elementi di design per adattarci alle aspettative dei giocatori, ma manterremo una struttura lineare come nei giochi originali, senza renderlo open world".

L'obiettivo è catturare l'essenza dei primi capitoli della serie.

Sebbene lo studio abbia lasciato intendere che presto verranno rilasciate nuove informazioni, al momento non ci sono stati ulteriori annunci ufficiali. Alcune fonti ipotizzano una possibile uscita nel 2026, ma questa tempistica non è stata confermata.

Il remake di Splinter Cell è molto atteso dai fan della serie, che non vede un nuovo capitolo principale dal 2013. L'utilizzo del motore Snowdrop potrebbe consentire di modernizzare l'esperienza di gioco pur mantenendo gli elementi stealth e narrativi che hanno reso celebre il franchise.

Resta da vedere come Ubisoft bilancerà innovazione e tradizione in questo remake, e se riuscirà a riportare in auge una serie tanto amata quanto assente dalle scene negli ultimi anni. Noi, lo attendiamo con ansia.