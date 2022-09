Per anni i fan delle produzioni Ubisoft hanno chiesto a gran voce il ritorno di una delle saghe più amate come quella di Splinter Cell. Ora, con l’annuncio ufficiale del remake del primo iconico capitolo, il franchise con protagonista la spia di nome Sam Fisher sta per tornare davvero. A oggi sono ancora troppo poche le informazioni che abbiamo su questo nuovo progetto, ma proprio in questi giorni sono emersi in rete alcuni dettagli su quanto concerne la storia di questo nuovo attesissimo remake.

A far emergere queste ultime informazioni sul remake del primo Splinter Cell è stata la redazione di PSU, la quale ha scoperto un dettaglio molto interessante apparso in rete. A quanto pare, uno sviluppatore dello studio di Ubisoft Toronto sta attualmente cercando di reclutare uno sceneggiatore per lavorare al racconto che offrirà il remake delle prime avventure di Sam Fisher. Viene sottolineato che tale ruolo richiede di aggiornare la storia del gioco originale per adattarla a un pubblico più moderno.

A queste informazioni si aggiunge anche quanto segue: “Vogliamo mantenere sia lo spirito che i temi del gioco originale, e allo stesso tempo esplorare maggiormente i personaggi e il mondo di gioco per renderli ancora più autentici e credibili. Come sceneggiatore di Ubisoft Toronto, ti unirai al team Narrative e aiuterai a creare un’esperienza narrativa coesa e avvincente per un nuovo pubblico di fan della saga di Splinter Cell”.

Insomma, sembra che questo remake abbia delle ambizioni particolarmente alte. Purtroppo, però, oltre a queste informazioni scovate in rete da poco non sappiamo altro di ufficiale sul progetto. Quel che è certo è che Ubisoft ha intenzione di modellare questo nuovo Splinter Cell sul motore Snowdrop, il quale ha già mosso l’apprezzato The Division e sta venendo usato per creare il fantastico mondo di Avatar: Frontiers of Pandora.