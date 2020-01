Nintendo Switch Online ha più di 15 milioni di abbonati

Ieri vi abbiamo parlato di quanto abbia venduto Nintendo Switch in questi anni di vita, superando SNES e, a quanto pare, anche Xbox One. Il servizio Online della console ibrida di casa Nintendo sembra crescere di giorno in giorno, con la società giapponese che in queste ore ha rivelato che gli abbonati si aggirano attorno ai 15 milioni in tutto il mondo, raggiungendo quindi un traguardo non da poco.

Durante l’ultimo briefing sui risultati finanziari di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa ha sottolineato gli aspetti positivi e negativi del servizio, menzionando da un lato il continuo crescere dell’utenza online ma dall’altro che molti di questi non lo rinnovano a fine abbonamento, infatti ricordiamo che Nintendo Switch Online non può contare per ora su tutti servizi che vengono offerti dai suoi “rivali” PS Plus e Xbox Live Gold.

L’analista Daniel Ahmad ha notato che negli ultimi 12 mesi gli abbonati sono stati più di 8 milioni con un totale complessivo che si aggira sui 15. Questo vuol dire che quasi un terzo dei possessori di Nintendo Switch ha anche un abbonamento al servizio online. Furukawa ha inoltre aggiunto che “continueremo a migliorare il servizio portando in futuro più funzioni e divertimento su Nintendo Switch“. Ovviamente non sappiamo a cosa si riferisca, visto che non ci sono ancora notizie riguardanti nuove funzionalità del servizio. L’obiettivo di Nintendo quindi rimane quello di convincere l’utenza a rinnovare costantemente l’abbonamento.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete abbonati a Nintendo Switch Online? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative a Nintendo Switch ed al suo servizio online.