Il Prime Day è uno dei momenti migliori dell’anno per sostituire i componenti del PC ormai obsoleti, o per aggiornare i pezzi della PlayStation 5, rendendo le prestazioni della console ancora più ottimali. In particolare, per gli abbonati del servizio Amazon sono disponibili moltissimi sconti sugli SSD.

L’SSD 980 PRO di Samsung è infatti attualmente in offerta a 117,94€, uno sconto del 24% rispetto al prezzo originario di 155,99€. Si tratta di un’occasione da non perdere vista la qualità eccellente del prodotto, che su Amazon ha una media di 5 stelle piene su oltre 14 mila recensioni.

Il 980 PRO, disponibile nella versione da 1TB, presenta un dissipatore di calore che manterrà la velocità costante e diminuirà la temperatura del vostro PC (o console, dato che questo SSD è compatibile anche con PlayStation 5), assicurandovi di poter giocare anche ore di fila senza alcun rallentamento. È poi ottimizzata la gestione intelligente del calore, che farà in modo di ridurre i rumori fastidiosi delle vento e tenere il drive silenzioso in qualsiasi situazione.

L’SSD vi offrirà una velocità di lettura fino a 7.000 MB/s, quindi ben due volte di più rispetto a un SSD SATA; i vostri giochi caricheranno quindi più velocemente e non dovrete attendere tempi infiniti tra una partita e l’altra, sia in singleplayer che in multiplayer.

Infine, l’SSD 980 PRO è dotato del software Samsung Macigian, grazie al quale potrete monitorare lo stato di salute del drive, ottimizzandone le prestazioni e proteggendo al meglio i vostri dati delicati.

Oltre al 980 PRO, sono tantissimi gli SSD in sconto su Amazon durante questo Prime Day autunnale: potete trovare la lista completa a questo link. Se invece il drive Samsung vi ha conquistato, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata allo sconto, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

