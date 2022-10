Sono ufficialmente cominciati i super sconti Amazon per il Prime Day e, ovviamente, non potevamo non parlare di SD, SSD e memorie di archiviazione che possono tornare utili sotto vari aspetti della produttività. In questo articolo, vi proporremo alcuni dei migliori prodotti da portare a casa tra l’11 e il 12 ottobre, disponibili in super ribasso!

Sandisk, Cruciai, Samsung: le proposte per voi sono moltissime, partendo da 128GB fino a 2TB di memoria, dunque potrete trovare tutto il necessario per le vostre specifiche necessità, con sconti che superano addirittura oltre il 50%. Che stiate cercando una SSD top di gamma oppure una articolo di medio livello, da usare per la vostra console o per il vostro telefono, nella nostra troverete quello che fa per voi, ma dovrete effettuare i vostri acquisti finché sono ancora disponibili a questo prezzo!

Tra le proposte con il miglior rapporto qualità prezzo c’è indubbiamente l’SSD Interno Samsung MZ-V8V1T0 980 da 1TB, disponibile a soli 82,39€ invece di 149,99€. Questo prodotto vi assicura una velocità sorprendente, poiché sfrutta tutti i vantaggi dell’interfaccia PCIe 3.0 attraverso la tecnologia HMB e la straordinaria efficienza NVMe. Il design DRAM-less, inoltre, vi offre un’eccezionale efficienza energetica pur raggiungendo velocità di lettura pari a 3.500 3.000 MBs.

Non meno importante, potrete mantenere il vostro disco rigido SSD sempre al top delle prestazioni grazie alla Full Power Mode. Con il software Samsung Magician, la memoria di archiviazione è sempre attiva. In un attimo, potrete riprendere il lavoro anche su file particolarmente pesanti, divertendovi con giochi dalla grafica eccezionale o passando a un normale utilizzo del vostro PC senza alcun rallentamento.

Non meno importante, trattandosi di un SSD ad alte prestazioni è necessario un controllo termico particolarmente efficiente che riesca a garantire prestazioni stabili ed eviti il surriscaldamento. Il modello Samsung in questione presenta un rivestimento in nichel, proprio per gestire al meglio il livello di calore e un dissipatore per una gestione termica efficace del chip NAND.

In più, nel caso in cui siate interessati ad abbonarvi in questi giorni in vista del Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato. In aggiunta potrete trovare termini e condizioni della promozione in corso, alla fine del nostro articolo!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori SD, SSD ed altre memorie di archiviazione

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!