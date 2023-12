S.T.A.L.K.E.R. 2, ecco il nuovo trailer con periodo di uscita

È stata una lunga attesa, ma finalmente il CEO di GSC Game World, Yevhen Bazarov, ha condiviso un messaggio con i fan durante il PC Gaming Show, annunciando che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è entrato nelle fasi finali di sviluppo e vedrà la luce nel primo trimestre del 2024. Dopo anni di sfide e drammatiche situazioni causate dalla terribile guerra in corso, sembra che il team ucraino stia per consegnarci l'attesissimo sequel post-apocalittico.

Inizialmente annunciato nel 2018, il gioco ha attraversato un percorso tortuoso, ma ora possiamo quasi toccare con mano il risultato di anni di duro lavoro. Il trailer della storia presentato durante l'evento sottolinea le atmosfere inquietanti, immergendoci in un mondo post-apocalittico ricco di violenza e misteri da scoprire (e speriamo con la stessa atmosfera del primo capitolo).

Per chi non conoscesse il gioco, si tratta di uno sparatutto con elementi da gioco di ruolo, fortemente incentrato sull'esplorazione. A renderlo cult è stata certamente l'atmosfera a metà tra l'inquietante e il paranormale, che andava a sopperire quasi del tutto gli enormi problemi che ebbe il titolo durante il day one. S.T.A.L.K.E.R. è ispirato all'omonimo film capolavoro di Andrej Tarkovskij del 1979.

I prossimi mesi saranno cruciali per apportare le rifiniture necessarie e far brillare ogni aspetto del gioco, che a alla Gamescom ci aveva lasciato onestamente un po' freddi.