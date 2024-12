S.T.A.L.K.E.R. 2 non arriverà su PS5, almeno per ora

GSC Game World ha dichiarato di non avere attualmente piani per una versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (acquistabile su Amazon). Lo studio si sta concentrando sul supporto e miglioramento delle versioni PC e Xbox Series X|S del gioco, come riportato in un'intervista a Tech4Gamers.

Nonostante il successo commerciale, con oltre 1 milione di copie vendute in 48 ore e il recupero dei costi di produzione in meno di un mese, gli sviluppatori sembrano voler dare priorità all'ottimizzazione delle versioni esistenti prima di considerare porting su altre piattaforme. Il lancio su Game Pass non ha impedito al titolo di ottenere ottimi risultati di vendita.

La situazione riguardante l'esclusività console per Xbox non è stata chiarita ufficialmente, ma si ritiene che S.T.A.L.K.E.R. 2 sia un'esclusiva temporale (di circa 3 mesi). I termini dell'accordo potrebbero essere stati rivisti a causa dei ritardi nello sviluppo e dei rinvii della data di uscita.

Gli sviluppatori stanno attualmente concentrando i loro sforzi sulla correzione dei problemi tecnici emersi al lancio. In particolare, stanno lavorando all'implementazione del sistema di intelligenza artificiale denominato A-Life 2.0, considerato un elemento fondamentale del gameplay.

Recentemente è stata rilasciata la patch 1.1.3 per migliorare le prestazioni del gioco. Gli sviluppatori hanno anche dichiarato che la versione per Xbox Series S offre vantaggi significativi rispetto alla versione PC in termini di ottimizzazione.

Sebbene non siano state escluse future versioni per altre piattaforme, al momento GSC Game World sembra voler garantire la miglior esperienza possibile sulle piattaforme già supportate prima di considerare eventuali porting. La priorità rimane il perfezionamento tecnico e l'implementazione completa delle funzionalità previste per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.