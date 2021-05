STALKER 2 sarà un gioco immenso, svelata la longevità

Tra tutti i giochi annunciati durante gli ultimi eventi targati Xbox, STALKER 2 è uno dei più attesi e promettenti. L’FPS post-apocalittico si pone l’obbiettivo di dare seguito ai precedenti titoli della saga, già apprezzati e ritenuti dei veri e propri cult dai propri appassionati. Ora, in attesa di scoprire quando potremo finalmente mettere le mani su questa nuova opera videoludica, i ragazzi di GSC Game World hanno voluto raccontarci qualche informazione in più sul nuovo gioco in arrivo.

All’interno di una recente intervista con la redazione di Gamingbolt, Zakhar Bocharov, manager di GSC Game World, ha risposto ad alcune domande su STALKER 2 andando a parlare anche della longevità del titolo. Sebbene Bocharov non abbia fornito un numero esatto, ha svelato che avremo tra le mani un gioco lungo. I giocatori che cercheranno l’esplorazione e si dedicheranno a tutti i contenuti secondari potranno trascorrere centinaia di ore all’interno del mondo post-apocalittico.

“Parliamo di un gioco molto lungo anche se i giocatori decideranno di seguire solamente la missione principale. Si possono spendere centinaia di ore se si desidera dedicare più tempo all’esplorazione e alle missioni secondarie”. Nella stessa intervista, inoltre, Bacharov ha anche confermato che STALKER 2 è un’esclusiva next-gen e non arriverà sulle console precedenti perchè non sono in grado di eseguirlo.

Al momento non abbiamo ancora ricevuto una data di lancio meglio specificata per STALKER 2 che, però, resta ancora un titolo attualmente in sviluppo e che uscirà su Xbox Series X|S e PC. Nonostante i rumor siano feroci, soprattutto ultimamente, non abbiamo notizie ufficiali riguardo il possibile rilascio del titolo anche sulla console Sony PlayStation 5.