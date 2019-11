STALKER, in lavorazione una mod fanmade per il ray tracing non nativo

Un modder sta lavorando a un aggiornamento grafico di STALKER Shadow of Chernobyl con effetti ray tracing in post-processing.

Il modder “Strelokkkkk” sta lavorando a un imponente aggiornamento grafico per STALKER Shadow of Chernobyl. Questo remaster punta a introdurre il rendering DirectX 11, ombre più realistiche ed effetti in ray tracing. Il progetto, infatti, usa Reshade Ray Tracing per migliorare gli effetti di occlusione ambientale e di illuminazione del gioco.

Fondamentalmente il remaster viene reso possibile grazie a tecniche di post-processing e non con il supporto al ray tracing in tempo reale. Inoltre, non è ancora chiaro se il modder riuscirà a includere gli shader sviluppati da Pascal “Marty McFly” Gilcher dal momento che sono attualmente in fase di finanziamento su Patreon. I primi risultati del lavoro di aggiornamento grafico di STALKER Shadow of Chernobyl sono stati mostrati in un video pubblicato su YouTube sull’account Remaster Studio.

Aldilà di questi effetti grafici, il modder intende implementare anche texture in alta definizione: alcune sono previste in 2K, mentre altre in 4K con l’obiettivo di raggiungere gli 8K. Il progetto prevede anche di migliorare gli effetti di luce dei raggi solari, l’ombreggiatura dell’erba, i modelli poligonali e il parallax mapping. Tutti questi miglioramenti grafici potranno inoltre essere disattivati singolarmente in base alle preferenze del giocatore. L’obiettivo dichiarato dal modder è quello di riuscire ad aggiornare tutta la trilogia di STALKER, una serie molto amata dagli utenti PC e sulla quale, nel corso degli anni, la comunità di modder si è data sempre molto da fare.

Per questo remaster al momento non ci sono né una data né un periodo di uscita. L’unico riferimento sul canale YouTube di Remaster Studio è a un generico “coming soon”. Non è neanche escluso che STALKER Shadow of Chernobyl, data la popolarità tra gli utenti PC, possa anche essere inserito nella lista dei classici che Nvidia intende rimasterizzare con il ray tracing. Una decina di giorni fa era inoltre apparso un altro progetto simile portato avanti da un altro modder che riguarda invece un remaster di Half-Life.