Nvidia intende riproporre diversi classici PC con ray tracing

NVIDIA intende rimasterizzare alcuni classici PC dell'ultimo decennio con la tecnologia ray tracing e sta creando un team dedicato a questo programma.

Non soltanto Quake 2 RTX: Nvidia sta avviando un intero programma di remaster con il ray tracing dei principali “classici” PC dell’ultimo decennio, introducendo dunque al loro interno la tecnologia che sta diventando il nuovo standard in tema di GPU. Stando a un annuncio di lavoro apparso sul sito ufficiale, l’azienda di Santa Clara sta infatti mettendo in piedi un team appositamente con questo scopo, chiamato Nvidia Lightspeed Studios. L’annuncio riguarda in particolare il reclutamento di una figura di Producer con esperienza in progetti di remaster RTX.

Nvidia spiega di stare selezionando alcuni dei principali titoli per PC degli ultimi dieci anni per “portarli nell’era del ray tracing, aggiornando la grafica ai livelli odierni ma mantenendo il gameplay che li ha resi famosi in primo luogo”. L’azienda, secondo quanto si legge, è pronta a mettere questo nuovo team al più presto a lavoro. L’annuncio però da qualche informazione in più, dato che l’azienda ha già in mente il prossimo titolo che intende rimasterizzare con il ray tracing.

Nel giugno scorso era stato rilasciato già il primo remaster basato su questa tecnologia, Quake 2 RTX. Il reclutamento è invece iniziato appena 17 giorni fa il che significa che c’è già un nuovo titolo che Nvidia ha in cantiere. Secondo il sito Dark Side of Gaming, potrebbero essere due i titoli classici che nell’immediato potrebbero beneficiare del ray tracing: Unreal e Doom 3.

Unreal è stato tra i primi giochi a portare un salto di qualità nei titoli con la visuale in prima persona, mentre Doom 3 possedeva un motore grafico piuttosto avanzato nella gestione delle ombre e dell’illuminazione dinamica. Quale tra le due opere vi piacerebbe vedere riproposta con tale innovativa tecnologia?