Half-Life, un teaser fanmade mostra il gioco in ray tracing

Un utente di Steam attraverso un video dimostra come potrebbe essere il primo Half-Life con l'attuale tecnologia di ray tracing.

Ormai la comunità di fan ha quasi perso le speranze di poter vedere un nuovo episodio o capitolo di Half-Life ma dimostra di avere ancora molta passione per la serie cercando di migliorare e aggiornare continuamente i vecchi titoli. È il caso dell’utente di Steam, Vect0R che ha realizzato un teaser di come sarebbe Half Life con l’attuale tecnologia ray tracing tenendoci a sottolineare che il suo è un progetto fanmade che mira a dimostrare come potrebbe essere il gioco con le tecnologie più recenti.

Vect0R racconta che il video è il risultato di quattro lunghi mesi di lavoro “dopo molte pizze, periodi di malattia e notti insonni”. Il fan ha usato gli asset di Half-Life e li ha convertiti in un formato Quake 2, il titolo che nel giugno scorso era stato rilasciato gratuitamente in versione RTX su Steam grazie ai Lightspeed Studios di Nvidia. La conversione ha portato via un paio di mesi a Vect0r per dargli il tempo di acquisire familiarità con le procedure di modding di Quake 2: “I due giochi sono molto simili anche – ha spiegato l’utente – sotto un paio di aspetti funzionano diversamente” .

Vect0R spiega che il video vuole riassumere il lavoro portato avanti negli ultimi mesi e che si tratta di una versione al momento non disponibile né tantomeno completa. Chiarisce inoltre che non ha alcuna intenzione di rilasciare un eventuale Half-Life RTX se non in una versione completa e pienamente giocabile.

Ad ogni modo non è escluso che prima o poi Half-Life possa essere inserito tra i possibili remaster con ray tracing sui cui Nvidia intende lavorare. Appena due settimane fa, infatti, vi avevamo raccontato di come l’azienda intenda riproporre alcuni classici per PC dell’ultimo decennio in una versione rimasterizzata con il ray tracing seguendo la rotta tracciata da Quake 2 RTX. Secondo alcune ipotesi, tra i prossimi titoli potrebbero esserci Unreal e Doom 3 ma quando si parla di classici per PC gli FPS di Valve possono considerarsi una scelta quasi obbligata.