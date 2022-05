Oramai Star Citizen non è più solo un gioco, ma un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che cercano un’esperienza di gameplay decisamente diversa dal solito. Pur essendo in sviluppo oramai da diversi anni, gli sviluppatori non hanno sicuramente abbassato le loro aspettative e continuano a svelare nuove informazioni e l’evoluzione del gioco a cadenza quasi regolare. Un atto di chiarezza e di trasparenza verso la community, che continua dunque a ricevere dettagli tramite utili video pubblicati su YouTube.

Nel corso degli ultimi giorni, RSI (Roberts Space Industries) ha pubblicato ben due video, mirati proprio a svelare qualcosa in più sul gioco e sui prossimi passi dello sviluppo. Il primo riguarda alcuni miglioramenti all’intelligenza artificiale, mentre invece il secondo è un intero live streaming degli sviluppatori, incentrato sulla creazione di un outpost dall’inizio alla fine.

Sicuramente la parte più interessante riguarda i miglioramenti all’intelligenza artificiale. Come fatto notare dagli sviluppatori, in Star Citizen sarà ora possibile assistere a comportamenti decisamente più realistici, come i rinforzi dei nemici e un traffico di navi spaziali decisamente più frequenti rispetto al passato. Il tutto per rendere ancora di più vivo il mondo di gioco.

Nei filmati, che trovate in questa notizia, vengono anche analizzati altri progressi fatti in campo di sviluppo. Tra caverne da esplorare, nuovi comportamenti per gli NPC e i progressi su Drake Corsair, le novità che si aggiungeranno nel corso dei prossimi mesi a Star Citizen sono sicuramente diverse e terranno impegnati i giocatori per diverse ore di gioco.

Per ora le novità su Star Citizen si concludono qui. Non è però escluso che nei prossimi mesi, o meglio, nelle prossime settimane, il team di sviluppo al lavoro non proponga ancora più video e ancora più novità per il gioco. E se le esplorazioni spaziali dell’esperienza sviluppata da RSI non vi convince, potete sempre provare No Man’s Sky.