Dopo dieci anni di sviluppo e quasi 500 milioni di dollari in crowdfunding, Star Citizen è ancora in versione alpha. Il titolo, tuttavia, continua ad aggiornarsi inserendo nuovi contenuti e miglioramenti relativi anche all’IA e ai propri NPC che giustificano, almeno in parte, questi continui ritardi nel lancio. Inoltre, per un periodo limitato, il gioco sviluppato da Cloud Imperium Games sarà disponibile gratuitamente per tutti utilizzando un codice al momento del download sul sito ufficiale.

Dall’8 al 15 luglio, infatti, Star Citizen avvia il suo evento “Free Fly”, grazie al quale si potrà provare l’ambiziosa simulazione spaziale senza dover pagare per un pacchetto iniziale. Inoltre, grazie a questo evento, i giocatori potranno addirittura risparmiare sull’acquisto di una nave spaziale. Se, infatti, alcuni modelli, come il Legatus, possono arrivare a costare fino a $ 40.000, per i prossimi sette giorni si potrà accedere a Cutlass, Avenger Titan, Dragonfly, Arrow o Mercury in modo assolutamente gratuito. Tuttavia, al termine dell’evento, i giocatori dovranno scegliere se restituire i propri veicoli o acquistarli al prezzo standard.

Se dopo il Free Fly deciderete di voler restare con Star Citizen, fino al 18 luglio Cloud Imperium offre anche alcuni starter pack scontati. Grazie a questi, infatti, riceveremo dei prezzi scontati sulla nostra prima nave e le funzionalità di accompagnamento. Inoltre, coloro che invitano un amico ad iscriversi riceveranno dei punti che si potranno scambiare con badge, oro, armi e veicoli.

Per partecipare al programma Free Fly sarà sufficiente accedere al sito ufficiale di Star Citizen, inserire il codice promozionale “GETINTOTHEVERSE” (senza le virgolette) e scaricare il gioco. Trattandosi di un simulatore, i comandi sono piuttosto intricati e difficili da padroneggiare a primo impatto rispetto a titoli come No Man’s Sky. Per questo motivo, consigliamo di consultare la sezione dedicata alle guide all’interno del sito ufficiale. Troverete tutte le informazioni indispensabili per evitare di distruggere la vostra navicella nuova di zecca.