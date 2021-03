Star Citizen: il budget raggiunge cifre folli, battuto record del 2020

Star Citizen è uno dei progetti videoludici più ambiziosi che sono nati e si sono sviluppati a partire dalla scorsa generazione videoludica. Nel corso degli anni, il titolo spaziale si è evoluto già diverse volte, proponendo ai giocatori che hanno dato fiducia al gioco di prendere parte ad esperienze fantascientifiche sempre più grandi. Ora, a inizio 2021 il progetto di Cloud Imperium Games ha distrutto un record, raggiungendo un budget a dir poco folle.

Stando ai dati condivisi direttamente dai ragazzi di Cloud Imperium Games, Star Citizien ha raggiunto il budget di 350 milioni, frantumando il record relativo al budget raggiunto l’anno scorso. Nel 2020, infatti, il titolo spaziale ebbe a disposizione uno dei budget più alti da quando il titolo è apparso sul mercato, toccando i 300 milioni di Dollari al mese di giugno 2020, una cifra ad oggi nuovamente innalzata di ben 50 milioni.

Stando a quanto viene dichiarato direttamente dagli sviluppatori, una parte significativa dei guadagni di Star Citizien arrivano dalla campagna di Crowdfundign, una delle più fruttuose e di successo di sempre. C’è anche una grossa fetta di guadagni che arriva dagli acquisti in game, che nel titolo spaziale permettono ai giocatori di comprare con soldi reali una serie di articoli/oggetti di gioco ma anche i pacchetti iniziali per cominciare al meglio le proprie avventure.

Nel frattempo, mentre Star Citizen continua a generare numeri impressionanti nei guadagni, il titolo non ha ancora una data di uscita, e nemmeno una finestra di lancio, per la versione completa del gioco. Stesso identico destino per la campagna in giocatore singolo chiamata Squadron 42, ancora sprovvista di una data di lancio ufficiale. Chissà se il 2021 sarà l’anno buono per conoscere ulteriori nuovi dettagli sulla pubblicazione di questo tanto chiacchierato gioco spaziale.