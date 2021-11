Star Wars di Quantic Dream: svelato il nome, sarà davvero quello ufficiale?

Qualche mese fa ha iniziato a girare sul web un rumor riguardo al prossimo gioco di Star Wars in sviluppo presso Quantic Dream. C’è grande fermento attorno al noto team di sviluppo canadese autore di grandi produzioni narrative, e a quanto pare le voci sul prossimo progetto del team si fanno sempre più insistenti. In queste ore sarebbe apparso in rete anche quello che potrebbe essere il nome ufficiale del titolo ambientato nella galassia lontana lontana.

Ne ha parlato il noto insider Jeff Grubb durante una puntata del podcast GiantBomb, all’interno del quale ha svelato una serie di interessanti dettagli sul tanto chiacchierato prossimo gioco di Quantic Dream. Il titolo dovrebbe chiamarsi Star Wars Eclipse, e stando alle dichiarazioni di Grubb non dovremo attendere ancora molto prima di vedere qualcosa di ufficiale riguardo questo misterioso progetto.

L’insider però non si ferma qua, e va a sciorinare anche una serie di dettagli su quello che sarà il punto di partenza narrativo del titolo, anche se sottolinea come non ne sia certo al 100%. Stando a Grubb il gioco dovrebbe essere ambientato nell’era dell’Alta Repubblica e circa 200 prima degli eventi dei film.

Seguendo gli indizi svelati da Jeff Grubb non dovremmo attendere tanto prima di conoscere la verità dietro a questo progetto di Quantic Dream, e chissà se potrà essere proprio il palco degli imminenti The Game Awards 2021 a svelare l’alone di mistero su questo fantomatico Star Wars Eclipse.