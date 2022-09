L’universo di Star Wars ha ormai raggiunto un’espansione che non conosce più confini, andando a sfociare ben oltre la sala cinematografica. Le serie TV stanno man mano invadendo sempre più la piattaforma Disney+, ma la crossmedialità della space opera ha gettato delle forti base anche nel mercato videoludico. Di progetti in sviluppo ce ne sono parecchi, e a quanto pare i piani di Disney per le esperienze videoludiche ambientate nella galassia lontana lontana sono molto lungimiranti.

Ora, stando a diverse fonti della neonata redazione Insider Gaming, sembrerebbe che Disney abbia intenzione di pubblicare un nuovo gioco di Star Wars ogni sei mesi. Parlando di fonti non citate e di mere voci di corridoio non abbiamo intenzione di scendere in ulteriori dettagli sulla possibile veridicità o meno di queste dichiarazioni emerse tramite la redazione, ma può essere interessante capire se sia effettivamente fattibile proporre una line up così fitta di esperienze.

Sappiamo che ormai diversi anni fa Electronic Arts ha perduto l’esclusività nello sviluppare videogiochi legati al brand nato dalla mente di George Lucas, e per questo da adesso in poi vedremo sempre più studi e approcci diversi nei prossimi titoli. Mai come in questo periodo ci sono stati così tanti giochi su Star Wars in via di sviluppo (li potete acquistare su Amazon), e ad oggi conosciamo ben otto esperienze che ci riporteranno a vivere nuove avventure spaziali.

Vediamo nello specifico quali sono i titoli noti al momento e quali studi si stanno occupando dello sviluppo:

Star Wars Eclipse di Quantic Dream

Knights of the Old Republic Remake di Saber Interactive

Jedi Survivor di Respawn Entertainment

Star Wars Hunters di Zynga

Nuovo gioco d’avventura di Skydance New Media

Nuovo FPS di Respawn Entertainment

Nuovo strategico di Respawn Entertainment

Nuovo open world di Ubisoft Massive Entertainment

Alla luce di tutti questi progetti legati alla saga, non apparirebbe così strana la volontà di Disney nel rilasciare un nuovo gioco di Star Wars ogni sei mesi. Ovviamente il tutto dovrà essere confermato in via ufficiale, ma sembra proprio che i fan delle storie ambientate nella galassia lontana lontana avranno molte nuove esperienze di cui godere da qui ai prossimi anni.