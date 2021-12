Star Wars Eclipse: si presenta il nuovo gioco di Quantic Dream e sembra promettente

Rumoreggiato da tempo e già protagonista di diverse voci di corridoio, durante i The Game Awards 2021 abbiamo avuto finalmente la conferma ufficiale: Star Wars Eclipse esiste per davvero ed è stato presentato proprio durante la kermesse di Los Angeles dedicata agli “Oscar” del videogioco.

Introdotto dal padrone di casa Geoff Keighley, Star Wars Eclipse è uno dei progetti del nuovo corso di Lucasfilm Games e Disney, che hanno oramai deciso già da tempo di assegnare le varie licenze a diversi studi di sviluppo e non solo più Electronic Arts. Il frutto di questa prima collaborazione è appunto il nuovo gioco presentato questa sera e che conferma quasi tutti i rumor di cui eravamo già a conoscenza.

Star Wars Eclipse è infatti sviluppato da Quantic Dream, team responsabile di Heavy Rain, Detroit: Become Human e tantissimi altri videogiochi fortemente incentrati sulla narrativa. In questo caso il team di sviluppo parigino ha optato per un gioco di Star Wars ambientato nell’era della Repubblica e si tratta di un action adventure che può essere giocato in diverse maniere, con più personaggi giocabili e (presumiamo) con finali differenti, in pieno stile David Cage.

Star Wars Eclipse al momento non ha una data di uscita, né delle piattaforme di destinazione ufficiali. Il gioco è infatti nelle prime fasi dello sviluppo e nel corso dei prossimi mesi probabilmente saranno annunciate diverse novità in merito, dunque restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo.