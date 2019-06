Star Wars Jedi: Fallen Order E3 2019, il gameplay sarà lineare

Il game director del titolo ha svelato che Star Wars Jedi: Fallen Order sarà un'esperienza lineare e che non potremo decidere il destino del protagonista.

Ieri sera si è tenuto in Italia il primo vero e proprio evento della celebre kermesse di Los Angeles. Stiamo infatti parlando di EA Play dove Electronic Arts ha presentato le principali novità in arrivo su molti dei suoi titoli. Ad avere l’onore di aprire la conferenza del publisher è stato l’attesissimo Star Wars Jedi: Fallen Order.

Il titolo di Respawn Entertainment è stato mostrato finalmente al grande pubblico, con oltre 15 minuti di gameplay. Come è ovvio che sia, i fan hanno cominciato a farsi delle domande sul titolo in seguito alla visione del trailer. Domande che hanno in parte trovato risposta in un’intervista al game director del titolo Stig Asmussen.

Asmussen ha voluto sottolineare che quella di Fallen Order sarà un’esperienza fortemente lineare e incentrata sul single-player. Niente open-world quindi e il sistema di progressione sarà già in gran parte tracciato. In Star Wars Jedi: Fallen Order i giocatori avranno comunque una discreta libertà di azione ma non potranno però decidere le sorti del protagonista. Confermata infatti l’impossibilità di cedere al lato oscuro della forza. Fallen Order è un’esperienza per soli Jedi.

Stig Asmussen ha inoltre parlato di come il sistema di combattimento del titolo si ispiri molto a quello di Bloodborne e dei vari Dark Souls, mentre il level design prende a piene mani dai Metroid. Delle fonti di ispirazioni decisamente non di poco conto, che potrebbero dare un deciso quid in più al titolo.

Potete approfondire l’argomento leggendo la nostra anteprima a riguardo, proveniente direttamente dall’E3 2019. La trovate esattamente qui.

