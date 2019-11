Star Wars Jedi Fallen Order è il gioco più venduto in digitale della serie

Star Wars Jedi Fallen Order è uscito da una decina di giorni e fin da subito ha ricevuto ottimi responsi da parte di pubblico e critica. Adesso però anche le vendite digitali del gioco stanno premiando l’ottimo lavoro svolto da Respawn Entertainment. Jedi Fallen Order infatti diventa in brevissimo tempo il gioco di Star Wars più venduto in formato digitale.

La notizia viene data da EA insieme a Respawn stessa e a Lucasfilm tramite un comunicato ufficiale che ne annuncia il raggiungimento dei risultati raggiunti dal prodotto. Oltre a questo, siamo venuti a sapere che Star Wars Jedi Fallen Order è diventato il gioco della serie venduto più velocemente in assoluto su PC nella sua finestra di lancio, battendo i due Star Wars Battlefront sviluppati da DICE.

I risultati ottenuti dal nuovo titolo ambientato nell’universo creato da George Lucas fanno segnare un importante successo per un progetto prettamente single player e senza alcuna componente multiplayer, un pò una controtendenza rispetto al tipo di esperienze alle quali ci ha abituato EA nel corso degli ultimi anni.

Vi ricordiamo che potete partire per questa nuova avventura spaziale nei panni di Cal Kestis su PlayStation 4, Xbox One e PC (Via Origin e Steam). State giocando a Star Wars Jedi Fallen Order? Diteci cosa ne pensate del nuovo gioco di Respawn Entertainment nella sezione dedicata ai commenti.