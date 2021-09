Star Wars KOTOR, annunciato il remake dello storico titolo

Il titolo che ha aperto le danze dell’evento di Sony era sicuramento uno di quelli tanto atttesi da tutta la communiy di videogiocatori. Finalmente sta per tornare uno dei titoli più apprezzati della saga di Star Wars. Knight of The Old Republic Remake è in lavorazione ed è in arrivo grazie al lavoro di aspyr. Il titolo sarà un’esclusiva PS5 al lancio. Cosa significa questo? Significa che lo giocheremo prima sulla console di Sony e poi arriverà anche sulle altre piattaforme!

“Lavoriamo da anni a stretto contatto con Lucasfilm Games sui classici giochi di Star Wars e questa esperienza ha instillato nel nostro team un profondo amore e rispetto per questi titoli senza tempo, nonché una prospettiva unica su come portarli avanti nella moderno età. Siamo orgogliosi di collaborare con Sony Interactive Entertainment e Lucasfilm Games per realizzare questo sogno.

Allora, qual è il prossimo? Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake è un’impresa straordinaria, che comprende quasi ogni aspetto del gioco originale. Siamo ancora all’inizio dello sviluppo, ma siamo felici di aver finalmente annunciato il remake e di ascoltare i pensieri della community PlayStation su ciò che non vedi l’ora di vedere“. Queste sono le parole degli studi Aspyr che al momento sono al lavoro per riuscire a portare l’essenza del titolo originale alla massima potenza su una nuova generazione di console e per una nuova generazione di giocatori!

Ovviamente per il momento ancora non si hanno altre informazioni riguardo il titolo e quelle che abbiamo, sono tutte derivate dal playstation blog, quello di cui possiamo essere quasi certi è che questo remake possa far arrivare uno dei più bei titoli della saga di Star Wars a dei videogiocatori che non hanno mai avuto la possibilità di giocare a questa perla prima d’ora. Restiamo quindi in attesa di qualche nuova informazione che non ci aspettiamo sicuramente nell’immediato!