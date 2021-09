Star Wars KotOR: nel remake ci saranno dei ritorni apprezzati

Uno dei titoli che nel PlayStation Showcase di ieri ha stupito sicuramente i giocatori più stagionati è il primo videogioco annunciato all’evento, ossia il Remake di Star Wars Knights of The Old Republic, abbreviato KotOR per semplicità. Dalle ultime indiscrezioni sembra che nell’opera di restauro di questo videogioco della narrativa di Guerre Stellari ci saranno diversi doppiatori che prestarono la loro voce al gioco originale.

Star Wars Kinights of the Old Republic è un apprezzatissimo RPG, una pietra miliare del genere che all’epoca rese celebre la software house che se ne occupò, BioWare, assieme a Baldur’s Gate. È dalle ceneri di un progetto che doveva diventare KotOR 2 che BioWare, in seguito, decise di creare la saga di Mass Effect, mentre invece il secondo capitolo di questa saga di Guerre Stellari passò al team di Obsidian. Il remake di KotOR è stato affidato ad Aspyr Media, una software house che da diversi anni sta collaborando proprio con Lucasfilm Games, la detentrice di tutti i diritti delle IP di George Lucas, realizzando porting di videogiochi come Jedi Academy, Jedi Outcast o Republic Commando.

In un post sul blog ufficiale di Star Wars è intervenuto Ryan Treadwell, lead producer di Aspyr, il quale ha ribadito che il remake cercherà di rispettare il videogioco originale in molti suoi ambiti a partire dalla storia principale e dai personaggi. Proprio a proposito di ciò, Treadwell ha confermato il ritorno dei doppiatori storici di alcuni personaggi: “Posso confermare che [la voce ascoltata nel trailer] è quella di Jennifer Hale. Abbiamo tutti un’ottima opinione di Jennifer. È un talento incredibile e si è subito calata nel ruolo di Bastila quando è venuta ad aiutarci con il teaser trailer. Penso che vedrete tornare alcune voci familiari, ma questo è probabilmente il massimo che possiamo rivelarvi in questo momento“.

Jennifer Hale è una famosa doppiatrice canadese, conosciutissima per ruoli avuti in tantissime serie, cartoni animati e videogiochi: Metal Gear Solid, Planescape: Torment, Baldur’s Gate, Mortal Kombat, Metroid Prime e, ovviamente, anche diverse iterazioni di Star Wars come KotOR. Il personaggio di Bastilla Shan, in particolare, è una dei Jedi con cui i giocatori di Knights of the Old Republic avranno a che fare. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita, ma speriamo di non dover aspettare troppo tempo. Il rilascio è previsto in esclusiva temporale su PS5 per poi approdare anche su PC.