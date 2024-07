Star Wars Outlaws: tutti i personaggi confermati

Il nuovo gioco Star Wars Outlaws si prepara a fare il suo debutto, portando i giocatori in un'avventura ambientata tra "L'Impero colpisce ancora" e "Il ritorno dello Jedi". Sviluppato da Ubisoft, il titolo promette di immergerci nell'universo di Guerre Stellari come mai prima d'ora. Ma quali sono i personaggi presenti all'interno del gioco? Ve lo raccontiamo in questo articolo!

Protagonisti di Star Wars Outlaws

La protagonista principale è Kay Vess, una nuova eroina introdotta nel gioco. Kay è una fuorilegge e abile ladra che viaggia di pianeta in pianeta a bordo della sua nave, la Trailblazer, in cerca di lavori che possano garantirle la libertà tanto agognata. La sua storia ruota attorno a un'opportunità unica che potrebbe cambiarle la vita, ma che si rivelerà tutt'altro che semplice.

Al fianco di Kay troviamo il suo fedele compagno Nix, una creatura rara appartenente alla specie dei Merqaal. Nix è con Kay fin dall'infanzia e la aiuta sia in combattimento che durante le missioni. Piccolo e dispettoso, è destinato a conquistare il cuore dei giocatori.

Nuovi personaggi e vecchie conoscenze

ND-5 , un droide fuorilegge dal look da cowboy che si unisce a Kay nella sua pericolosa missione principale

, un droide fuorilegge dal look da cowboy che si unisce a Kay nella sua pericolosa missione principale Jaylen Vrax , figura ambigua che propone a Kay il lavoro che potrebbe cambiarle la vita, mirando a colpire un nemico comune: lo Zerek Besh.

, figura ambigua che propone a Kay il lavoro che potrebbe cambiarle la vita, mirando a colpire un nemico comune: lo Zerek Besh. Il leader dello Zerek Besh è Sliro, principale antagonista della storia . Al suo servizio troviamo Vail, descritta come una delle migliori cacciatrici dell'Orlo Esterno, incaricata di dare la caccia a Kay.

. Al suo servizio troviamo Vail, descritta come una delle migliori cacciatrici dell'Orlo Esterno, incaricata di dare la caccia a Kay. Non mancano volti noti dell'universo di Star Wars, come l'iconico Jabba the Hutt, che appare nel suo palazzo su Tatooine circondato dai suoi fedeli servitori.

Alleati e mentori

Durante l'avventura, Kay potrà contare su diversi alleati come:

Danka , che le assegnerà missioni dal bar Jaunta's Hope sul pianeta Toshara.

, che le assegnerà missioni dal bar Jaunta's Hope sul pianeta Toshara. Sceriffo Quint e Bram, esperti che potranno insegnare a Kay nuove abilità e tecniche utili per le sue imprese.

Insomma, Star Wars Outlaws promette di offrire un'esperienza ricca e variegata, con un cast di personaggi che spazia da nuove e intriganti figure a volti familiari dell'universo di Guerre Stellari. I giocatori potranno esplorare mondi aperti, compiere missioni e immergersi in una storia ambientata in uno dei periodi più affascinanti della saga.

E chi lo sa, magari vedremo anche uno dei protagonisti della trilogia sequel come Luke Skywalker, Leia o Han Solo - che nell'arco temporale del gioco è rinchiuso nella carbonite -.

Infine, vi ricordiamo che la data di uscita di Star Wars Outlaws è fissata per il 30 agosto 2024, con la possibilità di godere di 3 giorni in accesso anticipato se viene effettuato il preorder. In particolare, sarà disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.