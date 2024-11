Starfield: questa mod risolve (in parte) il più grande problema del gioco

Una nuova mod per Starfield (gioco acquistabile su Amazon), intitolata "Seamless City Interiors", elimina alcuni caricamenti tra esterni e interni nelle città del gioco. Sviluppata dal modder PanConKeso, la mod è disponibile su NexusMods e mira a migliorare l'immersione nel mondo di gioco riducendo le interruzioni durante l'esplorazione urbana.

La presenza di frequenti caricamenti è stata una delle principali critiche mosse a Starfield fin dal lancio. Questa mod rappresenta un tentativo di affrontare parzialmente il problema, rendendo più fluida l'esperienza di gioco nelle aree cittadine.

La mod utilizza un ingegnoso stratagemma per aggirare i caricamenti: fa credere al codice del gioco che le aree interne delle città siano in realtà parte dell'ambiente esterno. In questo modo, le zone indoor e outdoor vengono trattate come un unico ambiente continuo, eliminando la necessità di caricamenti nel passaggio tra le due.

Un piccolo trucco per una grande differenza

È importante notare che la mod è ancora in fase di sviluppo e potrebbe presentare bug o problemi non previsti. Attualmente funziona solo in alcune delle principali città di Starfield, non coprendo tutte le aree del gioco. Tuttavia, è compatibile con altre modifiche, permettendo ai giocatori di personalizzare ulteriormente la propria esperienza.

Questa mod si inserisce in un contesto di continua evoluzione di Starfield. Recentemente, il gioco ha ricevuto la sua prima espansione ufficiale, "Shattered Space". Parallelamente, la comunità di modder continua a creare contenuti innovativi, come la mod che mira a ricreare The Elder Scrolls IV: Oblivion nello spazio di Starfield.

Sebbene "Seamless City Interiors" non risolva completamente il problema dei caricamenti in Starfield, rappresenta un significativo passo avanti verso un'esperienza di gioco più immersiva e fluida, dimostrando il potenziale della comunità di modder nel migliorare e espandere i giochi di Bethesda.