Starfield, arriva il supporto ufficiale al DLSS con Frame Generation

Bethesda si sta avvicinando all'aggiunta ufficiale del DLSS con Frame Generation (che potrebbe essere DLSS 3 o addirittura 3.5) a Starfield, ma prima cercherà l'aiuto dalla comunità di giocatori PC con un test beta opzionale disponibile su Steam.

L'assenza di supporto per DLSS nel titolo è stata una problematica sin dall'inizio, con il "partner esclusivo per PC" AMD costretto a dichiarare che avrebbe offerto il suo pieno supporto a Bethesda se gli sviluppatori avessero voluto aggiungere il supporto per la tecnologia NVIDIA. Una volta che il gioco è stato rilasciato, i modder hanno prontamente aggiunto un supporto non ufficiale per questa tecnologia, dimostrando come potesse migliorare le prestazioni sui PC da gioco dotati di schede grafiche NVIDIA.

Starfield già supporta la FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) di AMD, ma in un post successivo, Bethesda ha sottolineato che un aggiornamento alla FSR 3 con la tecnologia di generazione dei frame di AMD dovrà attendere un "futuro aggiornamento."

Ci sono anche altre correzioni che Bethesda ha già promesso in arrivo, come uno slider per il campo visivo (FOV) e il supporto per i monitor ultrawide 32:9. Vedremo quali altre novità saranno disponibili quando inizierà questo beta test la prossima settimana, prima che l'aggiornamento sia reso disponibile per tutti su Xbox e PC.

Se hai acquistato il gioco su Steam, puoi indicare il tuo interesse a partecipare al beta navigando fino a Starfield nella tua libreria Steam, accedendo alle impostazioni tramite l'icona dell'ingranaggio a destra e selezionando "proprietà." Nel menu che appare, dovresti trovare una sezione denominata "beta" con un menu a discesa accanto a "partecipazione al beta" che mostrerà tutte le opzioni disponibili.