AMD ha annunciato una serie di bundle che offriranno ai giocatori l’accesso gratuito all’attesissimo Starfield, fino al 30 settembre 2023. Con l’acquisto di alcuni processori della serie AMD Ryzen 7000, di una selezione di schede grafiche AMD Radeon RX serie 7000, e 6000, e di sistemi basati su architettura AMD, si potrà ottenere una copia gratuita della prossima opera di Bethesda.

Grazie a una selezione di prodotti basati su processori AMD, o Ryzen 9 inclusi nella lista dei prodotti idonei alla promozione, o all’acquisto di una scheda grafica della serie Radeon RX 7900 e 6700, i gamer possono trarre il massimo vantaggio, in termini tecnici, e vivere un’esperienza davvero “next-gen” grazie alla Starfield Premium Edition inclusa con ogni prodotto idoneo alla promozione.

Se, invece, si opterà per l’acquisto di SKU Ryzen 7 e Ryzen 5 selezionate (tra cui Ryzen 7 7800X3D) o di una scheda grafica della serie Radeon RX 7600, e Radeon RX 6600, si potrà ottenere una copia di Starfield Standard Edition, ovviamente sempre fino al 30 settembre 2023.

Starfield AMD Ryzen

Per chi fosse interessato a una lista completa dei prodotti AMD aderenti all’iniziativa, potrete trovare una comoda lista semplicemente cliccando qui. La copia omaggio di Starfield Standard Edition verrà rilasciata non appena il gioco sarò lanciato ufficialmente il 6 settembre 2023, mentre la Starfield Premium Edition sarà disponibile 5 giorni prima della data di uscita, in accesso anticipato.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare la pagina dedicata a Starfiled sul sito di AMD, dove potrete trovare, inoltre, una serie di build per PC, suggerite dall’azienda per ottenere il massimo dal prossimo titolo di Bethesda in base alla risoluzione finale a cui ambirete. Per i termini e le condizioni completi, e per riscattare il codice del gioco una volta ottenuto attraverso l’offerta di AMD, vi basterà visitare la pagina dedicata da AMD al riscatto delle sue promozioni.