Starfield, un nuovo grande update aggiungerà svariate cose

La tanto attesa espansione di Starfield, intitolata Shattered Space arriverà questo autunno, disponibile sia su PC che su Xbox. Tale annuncio giunge come una ventata di fresco per i fan dell'universo creato da Bethesda, che da tempo sospettavano l'imminente arrivo di nuovi contenuti per il celebre gioco.

Nonostante i dettagli sul DLC siano ancora avvolti nel mistero, ciò che è certo è che Shattered Space introdurrà una nuovissima narrativa, promettendo di arricchire l'esperienza di gioco di Starfield con avventure inesplorate, stimolando l'entusiasmo dei giocatori desiderosi di immergersi in nuovi mondi galattici.

Parallelamente all'annuncio della data dell'espansione, è stato confermato un importante aggiornamento per il gioco, rivelato da Todd Howard nel corso dell'ultima puntata del Kinda Funny Gamecast. Questo aggiornamento porterà una serie di nuove funzionalità, legate al settore della creazione delle navi, introduzioni di nuove opzioni per la difficoltà, possibili modalità grafiche aggiuntive per Xbox Series X|S e la tanto agognata mappa delle città, oltre a nuovi edifici e villaggi planetari.

La mossa di Bethesda di rilasciare sia un vasto aggiornamento che una nuova espansione rappresenta un punto di svolta cruciale per Starfield, specialmente dopo un periodo in cui il gioco è sembrato stagnate, senza ricevere significativi contenuti aggiuntivi. Todd Howard, poco tempo fa, aveva anticipato l'arrivo di novità sostanziali per Starfield, alimentando le speculazioni e l'attesa tra la community. Ora, queste promesse sembrano concretizzarsi, delineando un futuro promettente per l'esclusiva Xbox che ha affascinato e, a volte, diviso la critica e i giocatori con le sue ambiziose proposte.

Queste iniziative di Bethesda non solo mirano a riconquistare l'interesse del suo pubblico ma indicano anche un impegno rinnovato nel supporto di Starfield. Le sfide tecniche e creative affrontate fino a ora testimoniano l'allocazione di risorse e attenzioni considerevoli, necessarie per espandere l'universo di gioco e offrire contenuti che rispondano alle aspettative di una base di fan esigenti.