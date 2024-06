Starfield, nonostante le critiche continua il suo successo

Durante un'intervista concessa a MrMattyPlays, Todd Howard, ha condiviso alcuni dati significativi riguardanti Starfield, l'ambizioso RPG spaziale sviluppato da Bethesda. Secondo quanto riferito, il gioco ha raggiunto il notevole traguardo di 14 milioni di giocatori, segnando così un incremento rispetto ai 13 milioni registrati alla fine del 2023. Questo dimostra una crescita sostenuta della base di utenti, malgrado il rallentamento rispetto all'espansione osservata durante il periodo di lancio.

Un dato di particolare rilievo risiede nel tempo di gioco medio speso da ogni utente: 40 ore. Questa media elevata non soltanto dimostra l'ampio coinvolgimento dei giocatori, ma sottolinea anche l'ampia varietà e profondità del mondo di gioco offerto. Nonostante il fatto che tali giocatori possano includere anche gli utenti di Game Pass, è importante notare che questi numeri non corrispondono necessariamente alle vendite del gioco, aspetto che riveste comunque un significato differente per Microsoft.

Recentemente, Starfield ha anche introdotto le mod nel gioco. Nonostante l'entusiasmo, alcuni utenti, soprattutto su Steam, hanno espresso preoccupazioni e polemiche. La questione principale riguarda il fatto che alcune mod sono a pagamento e che la loro qualità non verrebbe accuratamente controllata.

Sebbene Starfield continui a espandersi e ad attirare nuovi giocatori, le sfide non mancano, soprattutto in termini di gestione delle aspettative e della qualità delle nuove aggiunte al gioco, come dimostra la recente controversia sulle mod. Tuttavia, l'impegno medio di 40 ore per giocatore rimane un testimone eloquente del profondo interesse e dell'immersione che il gioco propone.