Starfield Shattered Space sembra mantenere le promesse fatte da Bethesda

Starfield Shattered Space si è rivelato con un nuovo trailer durante l'Xbox Games Showcase, suscitando l'entusiasmo dei fan. L'espansione, prevista nel corso del 2024, è ambientata su una stazione spaziale in cui l'equipaggio è stato annientato da un'entità sconosciuta, offrendo un'atmosfera horror intrigante.

Il trailer mostra il consueto mix di combattimenti in prima persona e meccaniche di gioco di ruolo. Bethesda non ha ancora rivelato una data precisa per l'uscita di Shattered Space, limitandosi a indicare il 2024 come finestra di lancio. Tuttavia, l'attesa per questo nuovo contenuto è alta, soprattutto grazie all'ambientazione suggestiva e agli elementi horror che sembrano caratterizzare questa peculiare espansione.

Le sequenze mostrate nel trailer suggeriscono un'avventura intensa e coinvolgente, con una forte componente narrativa che promette di arricchire ulteriormente l'universo di Starfield.

Parallelamente all'annuncio dell'espansione, Bethesda ha confermato l'arrivo immediato di nuovi contenuti gratuiti tramite un aggiornamento. Questo aggiornamento include nuovi luoghi da esplorare, equipaggiamenti aggiuntivi, nuove taglie da completare e contenuti personalizzati creati dalla community attraverso il Creation Kit. Questi elementi aggiuntivi arricchiranno l'esperienza di gioco, offrendo ai giocatori nuove opportunità di immersione e scoperta.

In sintesi, Starfield continua a evolversi e a espandersi, mantenendo alta l'attenzione e l'entusiasmo della community che ci gravita attorno. Con l'espansione Shattered Space all'orizzonte, e i nuovi contenuti già disponibili, il futuro di Starfield sembra promettente e pieno di avventure.

Dal canto nostro siamo davvero contenti che Bethesda stia pigiando sull'acceleratore e che stia mantenendo le promesse di rendere Starefield un titolo in costante evoluzione.