Starfield, i fan si sentono presi in giro: missione a pagamento e mancanza di supporto post-lancio

Nel corso dell'ultima edizione dell'Xbox Games Showcase, Bethesda Softworks ha fatto un grande annuncio riguardante Starfield: la presentazione non solo ha dato un primo sguardo all'atteso espansione Shattered Space, ma ha anche introdotto un importante aggiornamento che include il lancio del Starfield Creation Kit. Questo editor, disponibile gratuitamente, permetterà ai giocatori di creare e condividere nuovi contenuti per il gioco.

Il debutto delle cosiddette "Creations" non è stato, però, privo di critiche. Infatti, sebbene la prima missione del Trackers Alliance, intitolata The Starjacker, sia stata aggiunta gratuitamente, la seconda missione, The Vulture, è disponibile solo come Starfield Creation a pagamento, a un prezzo di 7 dollari, che diventano 10 se si considera la necessità di acquistare un minimo di 1.000 Creation Credits per poter acquistare la missione.

Molti giocatori ritengono, quindi, che il prezzo sia eccessivo per una singola missione. A titolo di confronto, l'aggiornamento premium di Starfield che costa 35 dollari include l'intera espansione Shattered Space, oltre a numerosi altri contenuti aggiuntivi e 1.000 Creation Credits, sufficienti per l'acquisto di questa missione controversa.

La comunità online, in particolare su piattaforme come Reddit, non ha mancato di esprimere il proprio dissenso. Alcuni utenti hanno puntualizzato che, mentre le DLC a pagamento sono accettabili, il prezzo di 7 dollari per una singola quest appare esorbitante. Inoltre, si sollevano dubbi sul rischio che in futuro contenuti potenzialmente maggiori possano essere frazionati e venduti a pezzi.

Bethesda aveva già tentato di implementare un sistema di mod a pagamento con Skyrim nel 2015, decisione poi ritirata a seguito delle reazioni negative della comunità. Nonostante ciò, nel 2017 l'azienda lanciò il Creation Club, e nel 2023 ha introdotto il Verified Creator Program, permettendo ai membri del programma di vendere le loro creazioni.

La decisione di rendere a pagamento la missione The Vulture però non ha mancato di attirare anche critiche negative su piattaforme come Steam, dove il rilascio ha influenzato negativamente la valutazione già mista di Starfield.

Insomma, l'uscita del Starfield Creation Kit offre indubbiamente nuove possibilità, con la promessa di un flusso continuo di nuovi contenuti creati dagli utenti, disponibili gratuitamente. Tuttavia, restano questioni aperte relative alla politica di monetizzazione degli sviluppatori e all'equilibrio tra contenuti a pagamento e gratuiti, temi su cui la comunità di giocatori rimane sensibilmente divisa.