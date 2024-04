Xbox Game Pass fa sopravvivere diversi studi indie

Negli ultimi tempi, si è scatenata una discussione sull'efficacia di Xbox Game Pass per gli sviluppatori indie, con il team di Citizen Sleeper che si è schierato nettamente a favore del servizio di abbonamento di Microsoft. Questo dibattito è stato alimentato dalle dichiarazioni di Gareth Damian Martin, designer di Citizen Sleeper, riportate su Reddit e pubblicate sulle pagine della rivista Edge.

Secondo Martin, Xbox Game Pass è di vitale importanza per molti team indie, compreso il loro. Martin ha sottolineato come il servizio su abbonamento abbia contribuito in modo significativo ad ampliare il pubblico del loro gioco, permettendo a persone che altrimenti non avrebbero giocato a un titolo simile di scoprirlo e apprezzarlo.

Il team di sviluppo Jump Over the Age ha lanciato Citizen Sleeper direttamente nel catalogo di Game Pass, con il secondo capitolo in arrivo. Martin ha evidenziato come per uno studio delle dimensioni di Jump Over the Age, ottenere un accordo con un servizio su abbonamento come Game Pass possa essere vitale per la loro sopravvivenza. In effetti, Martin ha dichiarato che Game Pass sta tenendo a galla diversi team indie al momento.

Nonostante ciò, ci sono segnali che indicano un possibile rallentamento degli investimenti da parte di Game Pass e degli accordi di finanziamento con i team. Tuttavia, per il momento, il servizio continua a proporre una vasta gamma di giochi indie al day one ogni mese, offrendo agli sviluppatori la possibilità di ottenere visibilità e supporto finanziario.

L'accordo con Game Pass non riguarda solo il coprire le spese immediate del gioco incluso nel servizio, ma anche la possibilità di investire in progetti futuri. Per team come Jump Over the Age, questo può significare la differenza tra poter sviluppare un altro videogioco o no.

Insomma, se per alcuni (come Larian) Game Pass e i servizi in abbonamenti sono un danno, per altri possono essere una risorsa preziosa e fondamentale per la sopravvivenza sul mercato.