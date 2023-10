Starfield, primo in USA e secondo in Europa nonostante Game Pass

Sono stati pubblicati i risultati di vendita software del mese di settembre e ci sono buone notizie per Xbox e Bethesda. Starfield si è infatti posizionati al primo posto nella classifica software gaming negli Stati Uniti, mentre in Europa è dovuto capitolare solo al cospetto di un gigante come Sports FC di Electronic Arts (ex FIFA).

A ogni modo è anche giusto sottolineare che in Europa, tra le esclusive, Starfield ha venduto il 13% in meno rispetto a Forza Horizon 5, che tuttavia risulta ancora oggi il gioco Xbox Game Studios maggiormente venduto da Microsoft in questa generazione di console e che in realtà continua a ottenere ottimi riscontri.

Xbox e PC Game Pass, quindi, non solo hanno permesso a più persone di provare e giocare a Starfield, ma non hanno nemmeno compromesso le vendite del prodotto che a quanto sembra è riuscito a ottenere buoni riscontri anche dal punto di vista delle vendite standard.

Ovviamente non sappiamo effettivamente quante copie siano state piazzate, ma non si può certamente rimanere negate che l'esperienza sia stata un successo. Tra l'altro il viaggio di Starfield è appena cominciato, Bethesda ha già confermato un supporto duraturo ed è probabile che ritorneremo a parlare del titolo nei prossimi mesi/anni, magari con l'arrivo del Creation Kit e dei DLC già confermati.