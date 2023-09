Starfield è un vero e proprio successo. La nuova IP sci-fi di Bethesda ha raggiunto l’incredibile risultato di 10 milioni di giocatori in sole due settimane dal lancio. Un risultato senza precedenti per lo studio che ora non vede l’ora di presentare ai player di tutto il mondo gli aggiornamenti atti a migliorare l’intera esperienza.

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/5u2SwqqKu1 — Bethesda (@bethesda) September 19, 2023

Chiaramente il lancio su Xbox e PC Game Pass ha certamente aiutato ad aumentare i numeri, ma le vendite dovrebbero essere minimo 2 milioni considerando i dati dell’early access, ma certamente saranno molti di più.

Nonostante tutto, per una nuova IP, si tratta di un dato estremamente positivo. Ora il gioco punta ai 20 milioni, un numero che potrebbe arrivare in prossimità delle feste natalizie o comunque nel corso dei prossimi mesi.

Nel frattempo non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità in arrivo nel corso delle prossime settimane per quanto riguardo i possibili miglioramento al giorno, soprattutto per quanto concerne le prestazioni PC, ancora abbastanza altalenanti anche con hardware molto moderni.

Voi state giocando alla nuova epopea di Bethesda? Raccontateci nei commenti come vi state trovando.