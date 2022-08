Tra i giochi che Microsoft porterà alla Gamescom 2022 ci sono diverse esclusive, come Starfield. Il nuovo RPG open world di casa Bethesda era in origine previsto per l’11 novembre 2022, ma il team di sviluppo ha deciso di posticipare l’uscita, fissando l’arrivo del titolo per il 2023. Purtroppo però la kermesse tedesca non ci offrirà nessun nuovo video di gameplay o novità sostanziale: la presenza del gioco nello showfloor di Xbox è probabilmente dovuto solamente a motivi di marketing.

Come riportato su Reddit, Bethesda ha infatti commesso un piccolo errore sul sito web. Inizialmente il team di sviluppo aveva chiesto ai fan di partecipare alla fiera per dare uno sguardo al gameplay di Redfall e Starfield. Qualche giorno dopo, però, chi si occupa del marketing e della comunicazione ha subito chiarito l’equivoco: i due video di gioco dei due titoli saranno quelli che già conosciamo e svelati in occasione della Summer Game Fest 2022, durante lo showcase di Xbox e Bethesda. Nessun contenuto inedito quindi, ma solamente l’occasione di assistere ai due filmati in alta qualità (e portarsi a casa qualche gadget).

Non si tratta di una grande novità: la Gamescom è storicamente una fiera dove le novità sono davvero molto poche e molto spesso la maggior parte dei nuovi annunci arriva dal mercato doppia A. Anche in occasione dell’ultimo gioco single player, ovvero Fallout 4, Bethesda aveva solamente portato il replay della presentazione dell’E3 2015, senza aggiungere nulla di nuovo alla presentazione avvenuta a giugno. Con Starfield si replica dunque lo stesso modus operandi.

Oltre a Starfield e Redfall, Xbox porterà alla Gamescom 2022 diversi altri giochi. Tra questi troviamo il souls like di stampo coreano Lies of P e la nuova avventura di Obsidian Entertainment, Pentiment. Potete dare uno sguardo al programma completo del colosso di Redmond visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.