Starfield sarà un gioco immenso! Avrà tre volte i dialoghi di Skyrim

Questa mattina abbiamo assistito ad un nuovo evento comunicativo di Xbox durante il Tokyo Game Show 2021. Durante lo show c’è stato un piccolo spazio anche per il tanto atteso Starfield, prossimo grande gioco di ruolo open world di Bethesda.

In un momento della trasmissione è intervenuto Todd Howard di Bethesda per darci qualche piccola informazione in più riguardo Starfiled. Ciò che ha colpito i fan sono le dichiarazioni di Howard sulla quantità di dialoghi che saranno presenti all’interno del titolo di prossima uscita.

Nello specifico Howard ha annunciato come Starfield conterrà il triplo dei dialoghi di Skyrim, quindi la bellezza di oltre 150.000 linee di dialogo. In comparazione, Fallout 4 ne aveva 111.ooo, mentre Skyrim “solo” 60.000.

Todd Howards appeared on stream to announce that Starfield will have a complete Japanese localization (just like Redfall) and mentioned that the game has over 150,000 lines of dialogue apparently #TGS2021

(Fallout 4 had 111,000 lines, Skyrim 60,000) pic.twitter.com/0PzvVtojyj

— Nibel (@Nibellion) September 30, 2021